Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya'ya domates ihracatında çözüm yakın

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, 'Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Anadolu Ajansı'nın medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin başta enerji olmak üzere turizm ve müteahhitlik alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Diriöz, tarımda da yasakların büyük bölümünün kaldırıldığını söyledi.
 
Diriöz, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in, Türkiye'den domates alımının yeniden başlamasına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir. Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmek için yaptığı yatırımlar var ama bu dışardan domates almadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'den tekrar ithal edeceklerdir. Piyasa koşulları yavaş yavaş açılacaktır." diye konuştu.
 
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Tarım Bakanlığının hükümete, Türkiye'den yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatı yapılmasına izin verilmesi için teklifte bulunduğunu bildirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA