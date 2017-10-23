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Rusya'ya domates satışı beklenenden 1 ay önce başlayacak

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin Türkiye'den 50,000 ton domates ithalatına 1 Kasım'dan itibaren, yani planlanandan 1 ay önce, izin vereceğini söyledi.

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Rusya’nın en büyük domates tedarikçisi olan Türkiye’den ithalatı durdurması iki ülke arasındaki ticari ilişkileri etkiliyor. Moskova’nın ithalat sınırlaması, Rusya’nın ikinci büyük hububat müşterisi olan Türkiye’nin buğday ihracatı için de tehlike oluşturuyor.
 
Novak, Rusya-Türkiye hükümetlerarası karma ekonomik komisyon toplantısının ardından Cumartesi günü açıklamada bulunan Novak, “Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatı dahil olmak üzere sınırlamaların kaldırılması konularını görüştük” dedi.
 
“1 Kasım itibariyla Rusya’ya 50,000 ton domates tedariğine başlanması konusunda karar hazırlandı. Devam eden (ticaret ile ilgili) sınırlamaların kaldırmak için çalışmak üzere anlaştık.”
 
Rusya’nın domates ithalat sınırlaması devam ederken, Türkiye Ekim ayı başında Rusya’dan hububat ithalat edenlerin ek izinler almasını istedi.
 
Novak Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada hububat ithalatını zorlaştırabilen ek izinlerin de iki ülke arasındaki toplantıda ele alındığını ifade etti.
 
Novak, “Tarım bakanlıklarımızın bu engellerin kaldırılması için istişarelere devam etmesi üzerine anlaştık” dedi. (Reuters)
 

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