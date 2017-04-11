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Rusya'ya inat Ukrayna Türkiye'den vazgeçmiyor

Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, Rusya Havacılık Kurumu’nun (Rosavia) Türkiye’ye yönelik charter uçuşların askıya alınabileceği yönündeki açıklamalarına karşılık, Ukrayna’nın böyle bir uygulama öngörmediğini söyledi.

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Başbakan Groysman, düzenlediği basın toplantısında, Doğan Haber Ajansı’nın sorularını da yanıtladı.

Rosavia’nın Türkiye’deki iç siyasi durum nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye charter uçuşlarının iptal edilebileceği uyarısı yaptığının hatırlatılması ve Ukrayna’nın da benzer bir adım atmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Ukrayna’nın dost ülke Türkiye’ye yönelik böyle bir uygulamayı öngörmediğini belirtti.

Kendisinin geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette uzay teknolojisine varıncaya kadar pek çok alanda ikili işbirliği konularını görüştüğünü aktaran Groysman, Türkiye ile Ukrayna’nın önünde büyük bir işbirliği potansiyelinin olduğunu kaydetti.

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