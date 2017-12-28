Rüzgar enerjisi ön lisans ihaleleri tamamlandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı, dört gün süren ihalelerde toplam 346 firmanın başvurusu alındı.

İhalelerde 260 megavat kapasiteli Çanakkale için en düşük teklif, -2,87 dolar/cent ile PNE Wind Yenilenebilir Enerjiler Ltd. Şti'den geldi. Bu teklifle bölgede 71,4 megavatlık kapasitenin sahibi olan şirket, Çanakkale'de Köseler santralini kuracak.

Selin5, Selin4 ve Selin3 Enerji Elektrik Üretim AŞ şirketleri ise bölgede 10'ar megavatlık pay sahibi oldu. Şirketler, sırasıyla kilovatsaat başına -2,81 dolar/cent, -2,71 dolar/cent ve -2,7 dolar/cent teklif verdi.

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ise kilovatsaat başına -2,42 dolar/cent teklif vererek, bölgeden 99,9 megavatlık pay aldı. Şirketin Çanakkale'de kuracağı santralin adı Çınar RES olacak.

Ayrıca, kilovatsaat başına -2,35 dolar/cent teklifle Merkom Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, 5 megavatlık, kilovatsaat başına -2,11 dolar/cent teklifle Yakın Yenilenebilir Enerji Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 40 megavatlık, kilovatsaat başına -2,1 dolar/cent teklifle Balay Enerji Elektrik Üretim AŞ 9,9 megavatlık ve kilovatsaat başına -2,09 dolar/cent teklifle Keremres Elektrik Üretim AŞ, 3,8 megavatlık kapasitenin sahibi oldu.

Balıkesir'de 54 şirket yarıştı

En büyük kapasiteli ikinci il olan Balıkesir bölgesinin ihalesi için 54 şirketin teklifleri incelendi. Toplam 160 megavat kapasiteye sahip bölge için en düşük teklifi veren Sarı Kanat Enerji ve Sanayi Ticaret AŞ'ye 9,9 megavatlık kapasite tahsis edildi. Şirket, Balıkesir'deki Balya RES projesi için kilovatsaat başına -2,57 dolar/cent teklif verdi.

Kalan 150,1 megavatlık kapasitenin sahibi ise kilovatsaat başına -2,51 dolar/cent teklif veren Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Şirket, Balıkesir'de Duygu RES projesini hayata geçirecek.