Rüzgâr tersine dondu pozitif hava sürecek
Piyasalardaki dalgalanma erken seçimle birlikte yerini pozitif havaya bıraktı. Uzmanlar belirsizliğin bittiğini belirterek borsada yükselişin süreceğini söylediler. Uzmanlara göre doların 3.85 liraya inmesi mümkün.
Erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının duyurulmasıyla başlayan dövizdeki gerileme dün yerini yatay bir seyre bırakırken, uzmanlar pozitif havanın devam edeceği görüşünde. Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Müdürü Eral Karayazıcı, borsada yükselişin devam edeceğini belirterek “Türkiye’nin en büyük avantajı, erken seçime görece iskontolu varlıklarla girilmesi. Piyasa seçim kararını sevdi çünkü ekonomi üzerinde yaratacağı yük minimum olacak” dedi. Borsada 115-116 bine kadar yukarı eğilimin sürebileceğini kaydeden Karayazıcı “Dolar/TL 3.85 civarına gelirse bu yılki değer kaybının önemli bölümünü geri alacaktır” diye konuştu.
BELİRSİZLİK BİTTİ
Saxo Capital Menkul Değerler Genel Müdürü Savaş Divanlıoğlu erken seçimle piyasalardaki belirsizliklerin daha hızlı şekilde bertaraf edileceğini söyledi. İş Yatırım’ın “Bardağın dolu tarafı” başlıklı piyasa analizinde ise “Burada anahtar kelime belirsizlik. Belirsizlik sürecinin kısa olması, bütçe dengelerini bozabilecek kapsamlı bir seçim ekonomisi uygulamaya zaman olmaması ve yeni yönetimin bir an önce belirlenecek olmasi piyasa oyuncularının tercih ettiği bir durum gibi gözüküyor” denildi.
GÖZLER MERKEZ’DE
Bu arada 24 Haziran’da erken seçim kararı alınmasıyla birlikte piyasalarda Merkez Bankası’nın faizi artıracağına ilişkin beklentiler arttı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan “Erken seçim kararı mali gevşeme riskini azaltırken Merkez Bankası’nın faiz artırması olasılığını yükseltti” dedi. Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül de ise Merkez Bankası’ndan gelecek haftaki toplantıda faiz artışı beklediğini belirterek “Hem enflasyon üzerindeki yükler geçici değil, hem de bugün alınan aksiyonun etkisi biraz zaman alıyor. Bu yüzden Merkez Bankası’nın hamlede bulunması gerekiyor” dedi.
Merkez Bankası’nın yıl sonu için dolar kuru tahmini 4.22 lira
Merkez Bankası, nisan dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini 4.10 liradan 4.22 TL’ye yükseltti. 2018 yılı nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.03 iken, bu anket döneminde yüzde 1.23 oldu. Yıllık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 10.07’ye yükseldi. Ankette 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48.2 milyar dolar iken, bu anket döneminde 50.8 milyar dolara yükseldi. GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi de 4.67dan yüzde 4.7’ye çıktı.
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