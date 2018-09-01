S&P Arjantin'in kredi notunu izlemeye aldı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Arjantin'in kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Arjantin'in 'B ' olan uzun dönem ve 'B' olan kısa dönem kredi notunun 'negatif izlemeye' alındığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu.