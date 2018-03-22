‘Saadet zinciri’nden 65 şirket radarda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan ‘saadet zinciri’ yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirterek “Denetime alınan 65 şirketin 30’unun işlemi tamamlandı ve 19’unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu” dedi. ‘Çiftlik Bank’ tartışmalarının ardından kamuoyunda ‘saadet zinciri’ olarak bilinen yapıların denetimlerine ilişkin bilgi veren Bakan Tüfenkci, piramit sistemlerin, üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyonlar olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un uygulayıcısı olarak bakanlığa tanınan bu yetki ve sorumluluk üzerine piramit satış sistemleri nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bugün itibarıyla 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını söyledi.

19’U SAKINCALI ÇIKTI

Bu denetimlerden 30’unun tamamlandığını ve 19’una ilişkin piramit satış sistemi olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını bildiren Tüfenkci, “Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir” diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 35 şirket veya temsilci nezdinde ise denetim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret etti. Denetim sürecinin devam ettiği yapılar arasında Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, https://ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar da bulunuyor.

Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın

Yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank’ın merkezi olan Beykoz’daki lüks villaya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Baskında, şirket kayıtlarının tutulduğu ana server ile 9 bilgisayara el konuldu. Çiftlik Bank’ın firari CEO Mehmet Aydın’ın bu villada kaldığı ve Çiftlik Bank’ı buradan yönettiği belirlendi.

Piramit sistemi olan şirketler

Bakanlık denetimlerine göre piramit satış sistemi olduğu sonucuna varılanlar şöyle:

- Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti.

- Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

- QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti.

- Kairos Technologies Limited Türkiye temsilcileri.

- MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri.

- OWNCOIN Dış Ticaret AŞ.

- Evo Binary Int. DWC-LLC Türkiye temsilcileri

- MMM Türkiye temsilcileri.

- İnfinity Coin Türkiye temsilcileri

- My Crypto World Türkiye temsilcileri.

- Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi)

- Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri

- Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ.

- Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık AŞ.

Çiftlik ve tarım temalı yapılar

Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında, ‘Çiftlik Bank’ olarak da bilinen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yanında, tarım ve çiftlik temalı başka şirketler de yer aldı. Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.

ERİŞİMLERİ ENGELLENDİ BLOG ÜZERİNDEN DEVAM ETTİLER

Facebook üzerinden yürüyorlar

Bakanlık söz konusu şirketlerin resmi site ve hesaplarına erişim engeli koyarak yeni mağduriyetlerin önüne geçmeye çalışırken, bu firmalar ‘Sitemizde teknik sorun var’ diyerek Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde açtıkları yeni sitelerle yeni üye bulma ve para toplama arayışına devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı firmalar arasındaki Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi’nin (UMYS), umys.org/ sitesine girmek isteyenler, ‘UMYS internet sitesine idari tedbir uygulandığı’ için kapatıldığı yazısıyla karşılaşıyor. Ama aynı firmanın engellenen resmi hesabına ilaveten “http://paralarrr.blogspot.com.tr” adlı blog ve facebook hesapları açarak faaliyetlerine devam ediyor. Erişim engeli konusunda ise “Umys.org web sitesine girerken sitenin açılışında ortaya çıkan erişim sorunu yapılan incelemelerde Türk Telekom DNS çözümleme sistemlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir” yazısı da dikkat çekti. “Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştır” sözüyle açılan sayfada, “UMYS.ORG (Ulusal Mâli Yardımlaşma Sistemi ) sistemine katılın her gün hesabınıza yüzlerce havale gelsin. Hem de öyle birer ikişer lira değil. 5’er, 10’ar, 15’er lira” ifdeleri dikkat çekiyor.

DİJİTAL PARALAR DA TAKİPTE

Tedbir ve takip kararı aldığı şirketler arasındaki Kairos Teknoloji ile Getmyads ve Mglobally gibi şirketlerin Türkiye’de temsilciliklerinin bulunmadığına dikkat çekilen bakanlık raporlarında, bu şirketlerin ‘Tipik piramit sistem özelliklerinde’ olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Bakanlığın tedbir kararı aldığı firmalar arasındaki ‘Infinity Coin Türkiye’, kendini ‘Bitcoin’e rakip olarak’ sunan kripto para ve ödeme sistemi. www.facebook.com/infinitycointurkiye’den son olarak 18 Eylül’de yapılan açıklamada, Bitcoin’e katılanlar para kazanırken kendilerinin neden kazanmadığı yönündeki sorulara ‘Kullanımı ve talebi olmadığı için yanıtı verilerek adeta üyelerle alay edildiği de görüldü

‘Bakan yeni uyanmadı siz yeni uyandınız’