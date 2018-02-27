Sabancı Holding’ten 5 milyar TL yatırım
Sabancı Holding, bu yılın tamamında 5 milyar TL’lik yatırım yapacağını açıkladı. Güler Sabancı yaptığı açıklamada “Dünyadaki büyüme trendi ülkemiz ekonomisine olumlu yansıyor. Bu anlamda bizim de yatırımlarımız sürecek” dedi.
Sabancı Holding, bu yılın tamamında 5 milyar TL yatırım yapacağını açıkladı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisi ve Sabancı Holding’in hedeflerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Sabancı, “Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir” ifadelerini kullandı.
FAİZLER ÇOK YÜKSEK
Yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sabancı, şunları söyledi: “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. En yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz.”
2 ŞİRKETİ ALMAK İÇİN TEKLİF VERDİK
Mehmet Göçmen ayrıca, grubun yeni satın almalara imza atacağını belirterek “Kordsa ile yaptığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerini satın almak için teklif verildi, resmi onaylarının tamamlanmasıyla birinci çeyrekte kapanışını hedeflediğimiz bu satın alma ile birlikte lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de biz güçlendirmeye başlayacağız. Koştuğumuz yeni etabın ilk somut sonuçlarından biri de bu olacak” diye konuştu.
EnerjiSA’da üretim tarafı da arz olacak
EnerjiSA’nın halka arzından memnuniyet duyduklarını anlatan Sabancı, “Topluluğumuz için son yıllarda en çok yatırım yaptığımız, en çok emek verdiğimiz, sonunda sektörünün lideri olarak halka arz ettiğimiz EnerjiSA’da rekor bir taleple karşılaşmak bizleri çok memnun etti. Elde ettiğimiz kaynağı, yine ülkemizin geleceğine ve sektörün potansiyeline olan güvenimizle enerji üretim şirketimize yatırıyoruz. Hedefimiz, EnerjiSA üretim şirketini de halka arz etmek olmalıdır” açıklaması yaptı.
Suriye’nin normale dönmesi bize yarar
Göçmen Irak ve Suriye’de yaşanan savaş durumunun normale dönmesinin Türkiye ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacağını söyledi ve Sabancı Holding olarak henüz yeniden inşa sürecinde özellikle ilgilendikleri bir sektör olmadığını belirtti.
Bu yıl 2018’den %50 fazla temettü verecek
Holdingin 2017 finansal sonuçlarını aktaran Göçmen, “Holdingin 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşti. Kombine EBITDA ise, yüzde 34 artışla 15 milyar TL oldu” bilgilerini verdi. Sabancı Holding’in temettü politikasında değişikliğe gideceklerini anlatan Göçmen, “2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası olacak” dedi.
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