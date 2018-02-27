Sabancı Holding’ten 5 milyar TL yatırım

Sabancı Holding, bu yılın tamamında 5 milyar TL yatırım yapacağını açıkladı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisi ve Sabancı Holding’in hedeflerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Sabancı, “Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir” ifadelerini kullandı.

FAİZLER ÇOK YÜKSEK

Yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sabancı, şunları söyledi: “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz. Ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan kahraman askerlerimize beraber kalplerimiz atıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. En yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz.”