Sabancý’dan sanayiye 1.5 milyar TL yatýrým

Bünyesinde Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa Ýþ Makinalarý, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 dev þirketi bulunduran Sabancý Sanayi Grubu, bu yýl içinde 1.5 milyar TL’lik yatýrým yapacak. Sabancý Holding Sanayi Grubu Baþkaný Mehmet Hacýkamiloðlu, düzenlenen basýn toplantýsýnda, Holding’in Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardý.

2017 DAHA ÝYÝ OLACAK

8 þirkette toplam 18 bin kiþiye istihdam saðladýklarýný söyleyen Hacýkamiloðlu, 2016 yýlýný 8.3 milyar lira ciro ve 780 milyon lira kâr ile kapadýklarýný söyledi. 2017 yýlýnda da yeni yatýrýmlarla büyümeye devam edeceklerini belirten Hacýkamiloðlu “2017 yýlýnda 1.5 milyar TL’lik yatýrým yapacaðýz. 2017 yýlý için 10 milyar TL’lik toplam gelir, 1 milyar dolarlýk ihracat rakamýna ulaþmayý hedefliyoruz” açýklamasýnda bulundu. Yýlýn ilk üç ayýnýn grup genelinde durgun geçen dönemler olduðunu anlatan Hacýkamiloðlu, yýlýn sonunda görülecek tablonun daha önemli olduðuna iþaret etti. Hacýkamiloðlu, þunlarý söyledi: “Ýnþallah hem politik hem de ekonomik olarak her þey yerli yerine oturmuþ olur. 2017 yýlý için ümitliyiz ama en kötü senaryolara da hazýrýz. Ben 23 yýldýr bu grupta çalýþýyorum, 4 tane çok zor dönem geçirdik. Krizlerin her birinden alnýmýz açýk, baþýmýz dik çýkmayý baþardýk. Bir zorluk olacaksa da olur.” Bu yýl yüzde 15 büyüme hedefi koyduklarýný da belirten Mehmet Hacýkamiloðlu “Bunu yeni yatýrýmlarla yapmayý planlýyoruz, Afyon ve Aksaray fabrikamýz gibi. Volvo distribütörlüðü gibi. Birçok ön adýmý attýk. Biz yüzde 15’i rüzgar nereden eserse essin baþarmayý hedefliyoruz” dedi.

DOLAR BÝZÝ ÇOK ETKÝLEMÝYOR

Döviz kurunda yaþanan oynaklýðýn, grubu pek de etkilemediðini söyleyen Mehmet Hacýkamiloðlu “Biz dolar tahmini yapmayý yýllar önce býraktýk. Biz dolar, Euro ne olursa olsun yolumuza devam edebilecek planlar ve stratejiler peþindeyiz. Sanayi Grubu olarak önemli bir ihracatçýyýz. Her bir þirketimiz önemli miktarda ihracat yapýyor ve pozisyon taþýmýyor. Dolayýsýyla eðer dövizle borçlanýyorsa mutlaka ihracatýyla dengeleyebileceði kadar borçlanýyor. Dolar artarken ah vah yapmýyoruz, ihracatýn çok önemli bir yol olduðunu biliyoruz. Ýhracatýn payýný artýrarak dengelemeye çalýþýyoruz” diye konuþtu.

ÇÝMSA VE TEMSA ÝLE ABD’YE YATIRIM