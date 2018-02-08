Sabiha Gökçen yeni yatırımla genişleyecek
Halen 33 milyon yolcu kapasitesi bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 200 milyon Euro’luk yatırımla büyüme kararı aldı. Yolcu kapasitesi yazın 41 milyona, ardından da yeni terminalle birlikte 65 milyona çıkarılacak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Yılda 33 milyon yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni yatırımlarla büyüme kararı aldı. 200 milyon Euro’luk yeni yatırım kapsamında yolcu kapasitesi yazın 41 milyona, ardından da yapılacak yeni terminalle 65 milyona çıkarılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten ISG’nin CEO’su Ersel Göral, DHMİ tarafından yapımı devam eden 3 bin 500 metrelik 2’nci pistin Haziran’da devreye alınacağını, pistin maliyetinin zemin şartlarından dolayı 550 milyon doları bulduğunu söyledi. Normal şartlarda bu uzunlukta bir pistin maliyetinin 50 ile 70 milyon dolar civarında olduğunu belirten Göral, dolgu alanların zorluğundan dolayı maliyetin 10 kata yakın arttığını belirtti.
YENİ TERMİNAL
ISG olarak terminal genişletme çalışması yaptığını belirten Göral, “Şu andaki terminal kapasitemiz yılda 33 milyon yolcudur. Halihazırda devam eden iç hatlar genişleme projemiz 2018 Haziran ayında tamamlandığında kapasitemiz yılda 41 milyon yolcuya ulaşacak ISG olarak bugüne kadar 500 milyon Euro civarı yatırım yaptık. Yeni terminal, otopark ve diğer genişlemeler için bu yıl 200 milyon Euro civarı daha yatırım planlıyoruz. Halen kullanılmayan eski terminalin yerine yapmayı planladığımız yeni terminalin 2020 veya 2021’de tamamlanmasıyla toplam kapasitemiz yılda 65 milyon yolcuya ulaşacak” diye konuştu. Göral, “Yeni açılacak 3’üncü Havalimanı da bizi çok olumlu yönde etkileyecek. Metronun da gelmesiyle biz tam bir şehir havalimanı olacağız. Daha çok kişi bizi tercih edecek” dedi. ISG’de dış hat yolcu sayısını artırmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Ersel Göral “İlave havayolları getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca bugüne kadar ihmal ettiğimiz kargo olayı var. TNT, DHL gibi uluslararası ve yerli firmalarla konuşuyoruz” dedi.
CAMİ DE YAPILACAK
Göral ayrıca terminalde bulunan ibadet yerlerinin yanı sıra Sabiha Gökçen’e bir de cami yapılacağını söyledi.
Malezyalılar yüzde 49’dan fazlasını satmayacak
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) CEO’su Ersel Göral, Malezyalı hissedar Malaysia Airports Holdings Berhad’ın bir çıkış niyeti olmadığını belirterek “Çünkü Malezyalılar burayı Avrupa’ya açılan kapıları olarak görüyor. Bölgedeki yeni fırsatlara bakıyorlar. Yüzde 51 kendilerine kalacak şekilde yüzde 49’a kadar hisse satışı olabilir. Bu yüzde 10 da olabilir yüzde 20 de olabilir. Ancak kesinlikle 50 olmaz. Belki hiç de olmayabilir. Road show’a çıkacağız. Bir short list oluşturacağız” dedi. Şu an havalimanının değeri ile ilgili bir çalışma yapıldığını kaydeden Göral, potansiyel alıcının sektör içinden ya da dışından olabileceğini, özel fonların da hisse alımı ile ilgilenebileceğini ifade etti.
Zamanında kalkışta dünyada 8’inci olduk
ISG CEO’su Göral “2017’de zamanında kalkış oranında dünyada 8. havalimanı olduk. Zamanında kalkış oranımız yüzde 82.5’dir. Dünyada ilk 10’a giren tek Türk havalimanıyız. Yolcumuzu önemsiyoruz, memnuniyeti arttırmak için sürekli düşünüyor üretiyor, buna göre aksiyon alıyoruz” dedi. Göral 2016’da 29 milyon 651 bin olan yolcu sayısını da 2017’de 31 milyon 316 bine taşıdıklarını anlattı. Göral “bu yıl da yolcu sayısında yüzde 8’den fazla artış bekliyoruz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.