Sabiha Gökçen yeni yatırımla genişleyecek

Yılda 33 milyon yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni yatırımlarla büyüme kararı aldı. 200 milyon Euro’luk yeni yatırım kapsamında yolcu kapasitesi yazın 41 milyona, ardından da yapılacak yeni terminalle 65 milyona çıkarılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten ISG’nin CEO’su Ersel Göral, DHMİ tarafından yapımı devam eden 3 bin 500 metrelik 2’nci pistin Haziran’da devreye alınacağını, pistin maliyetinin zemin şartlarından dolayı 550 milyon doları bulduğunu söyledi. Normal şartlarda bu uzunlukta bir pistin maliyetinin 50 ile 70 milyon dolar civarında olduğunu belirten Göral, dolgu alanların zorluğundan dolayı maliyetin 10 kata yakın arttığını belirtti.

YENİ TERMİNAL

ISG olarak terminal genişletme çalışması yaptığını belirten Göral, “Şu andaki terminal kapasitemiz yılda 33 milyon yolcudur. Halihazırda devam eden iç hatlar genişleme projemiz 2018 Haziran ayında tamamlandığında kapasitemiz yılda 41 milyon yolcuya ulaşacak ISG olarak bugüne kadar 500 milyon Euro civarı yatırım yaptık. Yeni terminal, otopark ve diğer genişlemeler için bu yıl 200 milyon Euro civarı daha yatırım planlıyoruz. Halen kullanılmayan eski terminalin yerine yapmayı planladığımız yeni terminalin 2020 veya 2021’de tamamlanmasıyla toplam kapasitemiz yılda 65 milyon yolcuya ulaşacak” diye konuştu. Göral, “Yeni açılacak 3’üncü Havalimanı da bizi çok olumlu yönde etkileyecek. Metronun da gelmesiyle biz tam bir şehir havalimanı olacağız. Daha çok kişi bizi tercih edecek” dedi. ISG’de dış hat yolcu sayısını artırmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Ersel Göral “İlave havayolları getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca bugüne kadar ihmal ettiğimiz kargo olayı var. TNT, DHL gibi uluslararası ve yerli firmalarla konuşuyoruz” dedi.

CAMİ DE YAPILACAK

Göral ayrıca terminalde bulunan ibadet yerlerinin yanı sıra Sabiha Gökçen’e bir de cami yapılacağını söyledi.