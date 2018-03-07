Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2 ayda 5 milyonu aştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2018'e rekor bir yolcu artışıyla giriş yaptı.



2017'de 31,3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 yolcu artışına ulaştı. Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı 5 milyon 70 bin 260 oldu.



Yılın ilk 2 ayında 1,6 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 19 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 3,4 milyonu buldu. İç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 21.



Sadece Şubat ayında uçan yolcu sayısı ise, 2 milyon 379 bin 238 olarak açıklandı. Yolcu sayısı, geçen ay 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 16 arttı. Şubat ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydetti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, ilk 2 ayda elde edilen yüzde 21’lik yolcu artışının önemine işaret ederek, "2017 yılını yüzde 6 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra tüm odaklanmamızı 2018 yılına çevirmiştik. Ocak ayından sonra şubat ayında da elde ettiğimiz çift haneli yolcu artışı, 2018 yılı hedeflerimiz için bizi daha da umutlandırdı" ifadelerini kullandı.