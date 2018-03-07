Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2 ayda 5 milyonu aştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5 milyon 70 bin 260 oldu.

  • AA
  • 17
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2018'e rekor bir yolcu artışıyla giriş yaptı.

2017'de 31,3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 yolcu artışına ulaştı. Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı 5 milyon 70 bin 260 oldu.

Yılın ilk 2 ayında 1,6 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 19 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 3,4 milyonu buldu. İç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 21.

Sadece Şubat ayında uçan yolcu sayısı ise, 2 milyon 379 bin 238 olarak açıklandı. Yolcu sayısı, geçen ay 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 16 arttı. Şubat ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, ilk 2 ayda elde edilen yüzde 21’lik yolcu artışının önemine işaret ederek, "2017 yılını yüzde 6 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra tüm odaklanmamızı 2018 yılına çevirmiştik. Ocak ayından sonra şubat ayında da elde ettiğimiz çift haneli yolcu artışı, 2018 yılı hedeflerimiz için bizi daha da umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Yollardan sıra dışı manzaralar

Yollardan sıra dışı manzaralar

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

Elon Musk bir rekora daha imza attı

Elon Musk bir rekora daha imza attı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA