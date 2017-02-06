2.3 milyon metrekare hazine arazisi Varlık Fonu'na geçti
Kamuya ait birçok dev kuruluşun yanında, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Aydın ve Kayseri'de bazı araziler Varlık Fonu'na devredildi. Karar, "Mülkiyeti Hazine'ye ait listede belirtilen taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu taşınmazlar, devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam olunur" denildi.
Varlık Fonu'na devredilen arazilerin listesi şöyle:
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