Sağlık sigortasında faizsiz alternatif

2017 yılında sektörün iki katı büyüyen Katılım Emeklilik, 2018’e de sağlık sigortasında geliştirdiği dört yeni ürünle iddialı bir giriş yaptı. İstanbul Les Ottomans Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik henüz genç bir şirket olmasına rağmen BES’de gerçekleşen pek çok köklü değişimi lehine çevirmeyi bildi. Bunu vizyoner bakışımızla, operasyonel gücümüzle ve dijitalleşmeye verdiğimiz önemle gerçekleştirdik. 2018’e de bu bakış açısıyla yeni bir kulvar olan sağlıkta iddialı bir adım atıyoruz.

Sağlık sigortası ürünlerimize tamamlayıcı sağlık sigortamız “Tam Katılım Sağlık Sigortası” ile start veriyoruz. Onu, 7/24 Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası takip edecek” dedi.

Sağlıkta da farkımızı göstereceğiz

Beklentiyi iyi analiz ederek en iyi çözümü geliştirdiklerini aktaran Sincek, “Bugüne kadar dijitalleşme hep işlerimizin merkezinde oldu. Sağlıkta da yine hem müşterilerimizin hem de uygulama tarafındaki paydaşlarımızın işini kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirdik. Tam Katılım Sağlık Sigortası, pek çok SGK’lı hastanın özel hastanelerde ödemek zorunda kaldığı fark tutarını sizin adınıza ödeyerek soruna kolay bir çözüm getiriyor. Siz de gönül rahatlığıyla anlaşmalı pek çok özel hastanede fark ödemeden muayene olabiliyorsunuz.” diye devam etti.

Diğer üç sağlık sigortası ürününün de 2018 içerisinde hizmete gireceğini belirten Sincek, “7/24 Acil Sağlık Sigortası ile tüm acil durumlarda ihtiyacınız olan sağlık hizmetini size sunacak. Seyahat Sağlık Sigortası, yurt dışında ihtiyaç duyulan sağlık güvencesini sağlayacak. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası da yurt dışından Türkiye’ye gelen misafirlerinize gönül rahatlığıyla ülkemizde işlerini yapmalarını ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak” şeklinde konuştu.

Sektörün iki katı büyüdük

2017 yılında OKS ve Katılım Sigortacılığı yönetmeliği gibi köklü değişimlerden büyüyerek çıktıklarını aktaran Sincek, şu bilgileri verdi; “Henüz 3.5 yaşında olmamıza rağmen vizyoner ve yenilikçi yaklaşımımız ile hızlı operasyonel gücümüz sayesinde tüm kategorilerde sektörümüzden daha fazla büyümeyi başardık.

BES’te fon tutarımızı 630 milyon TL’den 1 milyar TL üzerine taşıyarak yüzde 66,4 büyüme sağladık. Burada 1 milyar TL barajını aşmak bizim için önemli bir dönüm noktası oldu.”

Otomatik katılımda faizsiz fon şampiyonu olduk

Katılım Emeklilik’in 2017 yılında otomatik katılımda faizsiz fonlarda en çok getiri sağlayan şirket olduğunu belirten Sincek şöyle devam etti; “Türkiye’de faizsiz alanda büyük bir kapasite olduğunu geçtiğimiz yıl daha iyi anladık. Katılım Emeklilik olarak OKS faizsiz fonlarda fon şampiyonu olduk. 2017’de faizsiz fonlar, sektör toplamı olarak baktığımızda 3,24 milyar TL’den 6,08 milyar TL’ye çıkararak yüzde 87,7 oranında artış gösterdi. Faizsiz fonların Pazar payı yüzde 7,83’e çıkarken, bu oran OKS’de yüzde 63,41 gibi rekor bir düzeyde gerçekleşti.

Faizsiz fonların ekonominin ihtiyacı olan finansmanı ucuza sağladığına dikkat çeken Sincek, “Katılım Emeklilikolarak tamamen kendi ürünümüz olan fonlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Fonlarımız çok iyi performans gösteriyor. 2018’de de iki yeni fonumuz geliyor. Faizsiz fonlar ekonominin ihtiyacı olan finansmanı ve birikimi sağlayan cazip bir yatırımdır. Bunun farkındalığını arttırmalıyız.Katılımcılarımız isterlerse altın, döviz gibi birikimlerini faizsiz emeklilik fonlarımız aracılığıyla da yapabilir. Emeklilik birikimlerini yüksek getirilerle değerlendirebilir.”

Dijitalleşme işimizin odağında

Ayhan Sincek büyümenin kilit noktasının dijitalleşme olduğunu belirterek; “Acente portal çalışmalarımız sürüyor. Acente ağımızı oluşturduk, her gün büyütüyoruz. Artık acentelerimiz aktif olarak üretiyor. Uzun vadede acentelerimizi de bir banka kanalı kadar büyütmek istiyoruz. Acenteler gibi diğer paydaşlarla da dijital sistemler üzerinden çalışacağız.Dijitalleşme sayesinde OKS gibi kapsamlı zor bir süreci kolayca ve yüksek başarıyla tamamladık. Müşterilerimizin işlemlerini online, internet şube üzerinden yapabilmesini sağladık. Dijitalleşme ile dağıtım kanalımızı oluşturan Kuveyt Türk ve AlbarakaTürk bankalarının sistemleriyle uyum içinde işlemler gerçekleştirebiliyoruz.

Operasyonelsüreçlerimizde yapay zeka teknolojilerine geçiyoruz. Operasyonel işlemlerimizde robot çözümlerin yanısıra müşteri hizmetlerinde deönümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamaları kullanmaya başlayacağız. Blockchain sigorta uygulamaları üzerine araştırmalarımız ve çalışmalarımız sürüyor. Geleceğin sigorta modelini inşa ediyoruz.” dedi.

Katılım sigortacılığı yönetmeliğine hazırdık

Sincek katılım sigortacılığı ve bu kapsamdaki çalışmalarla ilgili olarak da şunları söyledi; “Katılım sigortacılığı yönetmeliğinin çıkması ile bu alanda çok büyük bir adım atıldı. Bu alanda rol model bir şirket olduğumuzu düşünüyorum. Katılım sigortacılığına pek çok açıdan hazır olduğumuz için yönetmelikle standartların belirlenmesi bizim için çok iyi oldu. Katılım sigortacılığı yapmak isteyenler belli standartları karşılayan yeni şirket kurmak zorunda. Bu da sektöre yeni oyuncular ve yatırımcılar getirecek. Katılım sigortacılığı kapsamında hizmet verdiğimiz hayat sigortasında geçtiğimiz yıl prim bazında sektör üstü performans göstererek yüzdelik değişimde neredeyse sektör büyümesinin iki katı performans sergiledik. Sektör % 35 büyürken Katılım Emeklilik % 64 büyüme gösterdi.”