"Sağlık turizmi ülkemiz açısından önemli"

Hospitadent'in, TİM'in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) “Türkiye'nin 500 Hizmet İhracatçısı” araştırmasında “Diş Tedavi Hizmetleri” kategorisinde 1., “Sağlık Hizmetleri İhracatı” kategorisinde 15. olduğunu belirten Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Ahmet Selvi, ”Koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz. Ağız ve diş tedavi hizmetlerinde yurt dışından en çok hastanın geldiği sağlık kuruluşu olarak ayrıca gururluyuz. İhracata Devam, Hizmete Devam” sloganıyla ülkemize hizmet etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

12 yıldır sağlık turizmi ile dünyanın dört bir yanından gelen hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduklarını belirten Diş Hekimi Ahmet Selvi, “2006 yılından bu güne Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinden gelen hastalarımızı en iyi şekilde ağırlayıp, ülkerine mutlu dönmelerini sağlıyoruz. Hasta memnuniyetine çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki tedavisinden memnun kalıp ülkemizden mutlu ayrılan her hasta ülkemizin hizmet kalitesinin yayılmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık turizmi hem ülkemizin marka algısını yükseltebileceğimiz hem de cari açığımızı kapatabileceğimiz bulunmaz bir nimettir. Çünkü coğrafi konum, hastane ekipmanı ve deneyimli hekim açısından ülkemiz çok iyi bir durumdadır. “ diye konuştu.

10. şubelerini Den Haag'a taşıdıklarını belirten Dt. Selvi, yurt dışı yatırımlarına da değinerek yakın zamanda Kanada, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da irtibat ofisi açtıklarını ve büyümeye devam ettiklerini bildirdi.