Sağlık turizminden 10 milyar dolar döviz girdisi sağlandı

Türkiye, çağlara iz bırakan şehirlerinin yanı sıra sınırlarında yer alan tarihi, kültürel ve turistik birçok eserle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gezginlerin "cennet ülke" olarak tanımladığı Türkiye, turizmcilerin "öncelikle görülmesi gereken ülkeler" listesinde yer alıyor. Başta Asya, Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere dünya ülkelerinin vazgeçilmez tatil durağı olma yolunda yerini sağlamlaştıran Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde oluşturduğu konseptle başarı çıtasını yükseltirken, saç ekiminde adeta merkez haline geldi. Türkiye'nin geçen sene saç ekimi hizmetini almak isteyen 70'den fazla ülke insanını ağırladığı bildirildi.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Üyesi Özlem Safiye Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin saç ekimi konusunda dünyanın öncü ve referans ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye saç ekimi konusunda dünyanın lider ülkelerindendir. Sağlık turizmiyle uğraşan doktorlarımız dünya genelinde ciddi el yeteneklerine sahiptir. Bu alandaki başarılarımız günden güne tüm dünya geneline yayılmakta. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında artık saç ekimi operasyonları kaliteli ve güvenli bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Türkiye'de ekim kalitesi ve oluşturulan saç şeklinde sağlanan başarının dünya standartlarının üzerinde olduğunu dile getiren Kurt, "Gözler artık dünya genelinde Türkiye'ye yönelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Kurt, Orta Doğu'da; Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa'da; Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa'dan yoğun talep olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin coğrafi konumu, misafirperverliği ve güzelliklerinin de sağlık turizmindeki gelişmelere olumlu katkı sunduğunu kaydetti.

Yurt dışından gelen hastaların profesyonel tercümanlar eşliğinde havalimanında karşılandığını, VIP araçlarla hastaneye ve konaklayacakları otellere taşındığını ifade eden Kurt, saç ekimi ve estetik operasyonların ardından sunulan turistik program kapsamında turistlerin İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezerek tatil yaptığını anımsattı.

Turistlerin ülkelerinde ödeyecekleri paraların yarı fiyatına Türkiye'de saç ekimi yaptırdığına ve buradan mutlu ayrıldıklarına dikkati çeken Kurt, "Saç ekimi operasyonları dünya genelinde ciddi yüksek rakamlara satılıyor. Kendi ülkelerinde ödeyecekleri rakamların yarısını ödeyerek Türkiye'de hem operasyonlarını olabiliyorlar, hem çok güzel şekilde ağırlanarak tatil yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"2017 yılında 10 milyar dolar döviz girdisi sağlandı"

Geçen yıl sağlık turizminde yüzde 31'lik artış yaşandığına işaret eden Kurt,"2017 yılında 1 milyonu aşkın kişinin Türkiye'ye sağlık turizmi için geldiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 10 milyar dolardan fazla Türkiye'ye bu konuda döviz girdisi sağlanmıştır. Hedefimiz 2023 yılına kadar bu sayıyı çok daha fazla arttırmaktır. Türkiye'de sağlık turizmi için çalışan firmalar, hastaneler ve sağlık grupları olarak bu sayıyı yükseltmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz."

Geçmişte insanların sağlık hizmetleri için Avrupa'ya ve Amerika'ya gittiğini, ancak devlet desteğiyle kurulan yüksek teknolojiye sahip tesisler sayesinde söz konusu ülkelerden insanların artık Türkiye'ye yöneldiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Türk halkı da dahil birçok ülkeden kişiler tedavi olmak için Avrupa ülkelerini veya Amerika'yı tercih ediyorlardı. Son yıllarda devletimizin bize verdiği güzel destekler sayesinde hastanelerimiz kendilerini geliştirerek üstün teknolojiye sahip tesisler kurmaya başladı. Artık Türkiye dünya ülkelerinden tüm branşlarda hasta almaya başladı. Saç ekimi konusunda da Türkiye çoktan dünyaya açıldı. Artık Türk saç ekimi klinikleri ve hekimleri, özel davetlerle yurt dışında birçok hastanede saç ekimi operasyonlarını yürütmek için buradan yola çıkıyorlar. Dünya genelinde birçok hekim ve sağlık çalışanı da saç ekimi konusunda eğitim almak için Türkiye'ye geliyor."