Sanayi 4.0 için eleman yetiştirecek

İŞKUR EĞİTİMDE HEDEF BÜYÜTTÜ

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işveren ile iş arayanı buluşturmada önemli görev üstlenen İŞKUR, mesleki eğitim kursu ve işbaşı ile girişimcilik eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerini de etkin bir biçimde kullanıyor. Türkiye genelinde yaptırdığı İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve program düzenleyen Kurum, geçen yıl toplam 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi. Söz konusu dönemde bu eğitimlerden toplam 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı 2016›ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

YÜZDE 75 İSTİHDAM

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşbaşı ile girişimcilik eğitim programları ve mesleki eğitim kursları programları kapsamında 508 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini belirterek, bu eğitimlerde yüzde 65-75 oranında istihdam oranlarını yakaladıklarını söyledi. “Bu yıl programlarımızda çerçeveyi daha da genişletiyoruz” diyen Uzunkaya “Amacımız sanayi 4.0’a nitelikli eleman yetiştirebilmek. Sanayi, imalat, bilişim, siber güvenlik, kodlama gibi alanlara yöneleceğiz. Çünkü Türkiye’nin ihtiyacı bu” diye konuştu. Bu eğitimleri alan kişilere günlük 60 TL gibi bir ücret ödediklerini de ifade eden Uzunkaya “Ancak sanayi 4.0 üzerine eğitim alacak olanlarda ücret 75 TL’ye çıkıyor. Ayrıca 3 ay olan eğitim 9 aya yükseliyor” ifadelerini kullandı.

İSTEYENE İŞ VAR

Uzunkaya, Türkiye’de çalışmak isteyene iş olduğunu belirterek “Türkiye’nin birçok ilini geziyoruz. Yalnızca büyükşehirlerde değil. En uzak illerimizde bile eleman ihtiyacı var. Denizli, İzmir, Muğla… En son dolaştığımız iller. İşverenler yetişmiş eleman arıyor. Ancak iş arayanlar da hep masa başı arıyor. Unutmamak gerekir ki; o masayı yapacak da ustalar lazım” diye konuştu.