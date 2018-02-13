Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 artış gösterdi
2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 arttı.
- İHA
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 20,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 27,4 arttı.
Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.
Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 arttı
2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı.
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