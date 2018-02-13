Sanayi kenti, Türkiye dış ticaretinin yüzde 18'ini karşıladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin Ocak ayında 6,1 milyar dolar dış ticaret hacmiyle Türkiye dış ticaretinin yüzde 18,1'ini karşıladığını bildirdi.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli gümrükleri tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, yılın ilk ayında Kocaeli gümrüklerinden 1 milyar 900 milyon dolar ihracat ve 4 milyar 233 milyon dolar ithalat yapıldığını aktardı.

Geçen yılın Ocak ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracatın yüzde 8,5 arttığına değinen Zeytinoğlu, "İlimizin 2018'de ihracata hızlı başladığını ve en yüksek Ocak ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. Bu yüksek performansın süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ithalat artış hızının ihracat artış hızının önüne geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ocak’ta ihracat yüzde 8,5 artarken ithalat yüzde 43,3 artışla 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın son 13 ayın zirvesinde olduğunu görüyoruz. İthalat artışındaki bu hızlanmada petrol fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu düşünüyoruz.

Kocaeli, Ocak ayında 6,1 milyar dolar dış ticaret hacmiyle Türkiye dış ticaretinin yüzde 18,1'ini karşıladı. İlimiz, Ocak'ta ülkemiz ihracatının yüzde 15,3'ünü, ithalatının yüzde 19,7'sini tek başına karşıladı. Ülkemiz dış ticaretine 6,1 milyar dolar katkıyla toplam dış ticaretin yüzde 18,1'ini tek başına karşıladı."