Sanayi kentinde saatte 72 araç üretildi

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi taşıt üreticilerinin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, ülkenin önemli otomotiv üretim ve ihraç merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yıl Kocaeli'de 281 bin 565 otomobil, 2 bin 569 kamyon, 289 bin 897 kamyonet, 353 otobüs, 53 bin 806 minibüs, 902 midibüs olmak üzere toplam 629 bin 92 motorlu kara taşıtı üretildi. Buna göre, 2017'deki Türkiye toplam taşıt aracı üretiminin yüzde 36'ını tek başına karşılayan kentte, günde 72 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv firmaları tarafından üretilen 629 bin 92 aracın yüzde 81'ine denk gelen 509 bin 994'ü ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 38 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Honda Türkiye, üretimini katladı

Kentteki 4 otomotiv firmasının 2017 yılındaki toplam üretimi 2016'ya göre yüzde 8,6, ihracatı da yüzde 9 oranında artış gösterdi.