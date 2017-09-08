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Sanayi üretim endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretim endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı.

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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.
 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,5 artış gösterdi.
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı. 

En yüksek artış enerjide gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,7 ile enerjide gerçekleşti.

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