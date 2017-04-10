Sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde şubatta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalış kaydedildi.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.