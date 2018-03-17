Sanayi üretimi ilk ayda coştu
Büyümenin öncü göstergesi sayılan sanayi üretimi ocakta yüzde 12 arttı. Sanayinin çarklarındaki bu hızlanma ekonomideki güçlü büyümenin devam ettiğini ortaya koydu.
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi yeni yıla hızlı artışla başladı. Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplama yöntemini değiştirdiği verilere göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocak ayında en fazla üretim artışı madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yaşandı. Bu sektörde endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 12.3, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde isee yüzde 37 artış yaşandı.
ÖZLÜ: BEKLENTİLERİ AŞTIK
Rakamları değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ocak ayında da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış yakalamıştır. Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamları ilk defa bu ay yayımlanmaktadır. Bu ölçümler büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacaktır. Güncellenen bu rakamlara göre Türkiye sanayi öncülüğünde güçlü büyümesine devam etmektedir” dedi.
Özlü “Türkiye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından hak etmediği notlamalarla karşılaşmaktadır. Halbuki Türkiye bir yandan ülke bütünlüğünü hedef alan birçok saldırıyı def etmiş, bir yandan da sanayisini çok diri şekilde ayakta tutabilmiş, çok sağlam bir ekonomik yapısı olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi ise riskleri azaltarak hızlı şekilde büyümektedir. Ülkemizde kapasite kullanım oranları artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaşmıştır. 2018 yılı artık yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Büyüme beklentileri yükseltiyor
Türkiye’nin, 2017 yılındaki büyüme ivmesini 2018 yılında da devam ettirdiğine ilişkin ipuçları, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin büyüme beklentilerini yılın ilk çeyreği bitmeden yukarı yönlü revize etmelerini sağlıyor. Türkiye’nin, 2017 yılında yüzde 7 seviyelerinde bir büyümeyi yakalamış olabileceğine kesin gözle bakılırken, 2018’in ilk çeyreğinde açıklanan makroekonomik veriler büyümenin 2017’ye göre yavaşlasa da dünya geneline göre oldukça iyi bir performans göstereceği beklentilerini artırıyor. Son dönemde Türkiye’de açıklanan veriler yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerini pozitif yönde destekledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 55 seviyesinin üzerindeki seyrini korudu, Reel Kesim Güven Endeksi de 2.5 puan arttı.
Veriler arasındaki kopukluk bitti
Ekonomistler, yeni endekse geçişle birlikte büyüme ve sanayi üretimi verileri arasındaki kopukluğun azalacağını ve korelasyonun artacağını belirtti. Yeni seriyle birlikte büyüme ile sanayi üretimi verileri arasındaki kopukluğun azalacağını ve iki veri arasındaki korelasyonun artacağını ifade eden ekonomistler, bu gelişmenin 2017 büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getireceğini kaydetti. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu, baz yılı 2015 olan endekslerin ilk defa yayımlanmaya başlandığını belirterek “Baz yılı 2015 olan sanayi üretim endeksinin, daha dinamik çerçeveye dayalı hesaplanması olumlu bir gelişme “ diye konuştu.
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