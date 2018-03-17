Sanayi üretimi ilk ayda coştu

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi yeni yıla hızlı artışla başladı. Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplama yöntemini değiştirdiği verilere göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocak ayında en fazla üretim artışı madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yaşandı. Bu sektörde endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 12.3, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde isee yüzde 37 artış yaşandı.

ÖZLÜ: BEKLENTİLERİ AŞTIK

Rakamları değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ocak ayında da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış yakalamıştır. Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamları ilk defa bu ay yayımlanmaktadır. Bu ölçümler büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacaktır. Güncellenen bu rakamlara göre Türkiye sanayi öncülüğünde güçlü büyümesine devam etmektedir” dedi.

Özlü “Türkiye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından hak etmediği notlamalarla karşılaşmaktadır. Halbuki Türkiye bir yandan ülke bütünlüğünü hedef alan birçok saldırıyı def etmiş, bir yandan da sanayisini çok diri şekilde ayakta tutabilmiş, çok sağlam bir ekonomik yapısı olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi ise riskleri azaltarak hızlı şekilde büyümektedir. Ülkemizde kapasite kullanım oranları artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaşmıştır. 2018 yılı artık yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.