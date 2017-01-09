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Sanayi üretimi kasımda % 2.7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2.7 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında ekim ayına göre değişmedi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artış kaydedildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Bakan Özlü değerlendirmesinde sanayi üretiminde ekim ayında başlayan artışın kasım ayında da beklentilerin doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Özlü, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Üçüncü çeyrek başarısız darbe girişimi, turizm sektöründeki sorunlar ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonucunda yatırımların ve tüketimin ertelendiği bir dönem oldu. Dördüncü çeyrek ise ertelenen yatırımların ve harcamaların tekrar hayata geçtiği bir dönem oldu. Ekim ve kasım sanayi üretimi de bunu teyit ediyor.” 

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