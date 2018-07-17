Sanayi üretimi mayısta 6,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı.



Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Mayısta 121,4 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 113,5 seviyesinde bulunuyordu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,1 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti.