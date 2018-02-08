Sanayi üretimi zirveyi gördü büyüme tahmini % 7’yi aştı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi 2017’nin aralık ayında güçlü bir performans göstererek son 7 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rapora göre, Türkiye’de sanayi üretimi aylık yüzde 0.9 yıllık yüzde 8.7 arttı. Ekonomistler sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 6.8 artış bekliyordu. TÜİK’e göre yılın tamamında ise sanayi üretimindeki artış yüzde 6.3 oldu. Sanayi üretiminde yakalanan güçlü performans yıl sonu için hedeflenen yüzde 7’lik ekonomik büyüme beklentilerini de yukarı çaktı.Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Sanayi üretimi GSYH büyümesi açısından olumlu sinyal vermeye devam etmektedir. Son çeyrekte büyümenin yüzde 6 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda geçen yılın tamamında GSYH büyümesi yüzde 7 seviyesini aşacak” diye konuştu. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da “Geçen yılın son çeyreğinde ekonominin büyüme oranının yüzde 8’e yaklaşması mümkün görünüyor” dedi.

HIZLA TOPARLANDIK

Büyüme rakamlarını değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise “Bu veriler 2017 yılının tamamında da genel ekonomik büyümenin yine sanayi öncülüğünde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu büyüme 2016 yılında Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan olaylar sonrasında ülke sanayisinin ne kadar hızlı toparlandığının ve sanayi altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu da göstermektedir” dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi üretiminin Aralık 2017’de yüzde 8.7 artışla aynı dönem itibarıyla son 7 yılın en yüksek oranına ulaştığını belirterek “Sanayi üretiminde gözlenen bu güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini yukarı çekmektedir. 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir” dedi.