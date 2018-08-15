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Sanayicilere 1.2 milyar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL’lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Varank, “Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Açıklamaya göre, reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek programı sadeleştirildi ve TEYDEB 2.0 adıyla yeni bir destek programı hazırlandı. TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapılırken, 31 Aralık 2018’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek, 31 Aralık beklenmeden başvurular alındıkça değerlendirme süreci başlayacak. 

 

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