Sanayide çalışan sayısı 3 milyona dayandı

Geçerliliği devam eden raporlarda yer alan bilgilere göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 1.59 artışla 2 milyon 994 bin 120 kişi oldu. Bu sayı 2015’te 2 milyon 947 bin 254 olarak kayıtlara geçmişti. Geçerli raporlara göre, istihdamın en fazla olduğu 658 bin 896 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 264 bin 297 ile Bursa ve 197 bin 939 ile İzmir izledi. Rapora göre, 2016 sonu itibarıyla sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışıyor. Doğu Marmara’da çalışan 29 bin 570 mühendise karşılık, İstanbul’da 21 bin 926, Batı Anadolu’da 20 bin 920, Ege’de 17 bin 361, Akdeniz’de 7 bin 608 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.