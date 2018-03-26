Sarıkamış’ın boz ayılarına köprü

Türkiye’nin ikinci ekolojik köprüsü Sarıkamış yöresinde yaşayan boz ayılar için yapılacak. Göç eden dünyadaki ilk ayılar olduğu tespit edilen Sarıkamış’ın boz ayıları dünyada birçok belgesele de konu olmuştu. Türkiye’nin ilk ekolojik köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uzanan yolu üzerine yapılmıştı. İlk ekolojik köprüyü yapan ViaCon Türkiye’nin Genel Müdürü Onur Başar’ın verdiği bilgiye göre Sarıkamış’taki köprü şu an proje aşamasında ve yakında ihaleye çıkacak. Başar, köprünün Kars-Erzurum Yolu üzerinde Sarıkamış bölgesinde yapılacağını belirterek “O bölgedeki boz ayılar için ciddi ihtiyaç vardı. Mevcut yol, ayıların yaşadığı yeri ikiye kestiği için yola iniyorlar. Hem ayılar tehlike altında hem de trafik tehlike altında” dedi.

Yolun bir vadiden geçtiğini anlatan Başar, yapılacak çitle ayıların yola inmesinin engellenerek geçiş noktasına ekolojik köprü yapılacağını söyledi. Başar belgesellere de konu olan Sarıkamış boz ayılarının çip takılarak takip edildiğini, yapılacak ekolojik köprünün göç yolu üzerinde olduğunu anlattı.

‘İLK’İNDEN SİFTAH YOK

3. Köprü yolunda yaptıkları ilk ekolojik köprüden henüz hayvan geçmediğini de anlatan Başar “Ekolojik köprüye hayvanların alışma süresi zaten birkaç yılı buluyor” dedi. Türkiye’de de artık ekolojik köprü farkındalığı oluştuğuna dikkat çeken Başar “Antalya ve İzmir’de planlanan projeler olduğunu biliyoruz. Devlet artık çevreye, doğaya yatırım yapıyor. Gelişmiş ülke olabilmek için dengeyi kurmak gerekiyor” dedi. Onur Başar, Menemen-Aliağa Yolu’nda da tarihi eserler için köprü yapılacağını söyledi.

TARİHE ÖZEL KÖPRÜ

Başar “Şu an tasarım aşamasında. Otoyol üzerindeki tarihi eserler geçici olarak kaldırılacak. Yol geçtikten sonra üzerine köprü yapılıp kapatılacak. Tarihi eserler yeniden bu köprünün üzerine taşınacak. Yani tarihi eserler yolun üzerinde kalacak, otoyol attan geçecek” dedi.

Türkiye’yi global üretim üssüne dönüştürecek

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa’da çalışmalarını sürdüren ViaCon, 2014 yılından bu yana Sakarya-Hendek’te üretim yapıyor. ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar kısa sürede Türkiye’yi bölgesel üretim üssü haline getirdiklerini belirterek “Hedefimiz Türkiye’yi global üsse dönüştürmek” dedi. Çelik menfezler, çelik köprüler, alt/üst geçitler ve ekolojik köprülerin tasarım, üretim ve uygulamalarını yaptıklarını belirten Başar, “Sakarya’da bulunan fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80’nini ihraç ediyoruz. Türkiye’deki büyümemizi sürdürüyoruz. Amacımız Türkiye’yi global üs yapmak” dedi. Çelik üretimini Türkiye’de gerçekleştirmenin kendilerine avantaj sağladığını vurgulayan Başar, “20’ye yakın ülkeye çelik menfez ihraç ediyoruz. Güney Afrika ülkesine bile malzeme gönderdik. Etiyopya, Malezya’da da projelerimiz bulunuyor. Nihai hedefimiz Türkiye’de üretim üssünü büyütmek” diye konuştu.