Şarta uyan her esnafa 50 bin TL kredi

Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyeti ile Çankaya Köşkü’nde öğle yemeğinde biraraya geldi. Yıldırım, 250 bin kişinin başvurduğu KOSGEB kredilerinin kapsamının genişleyeceğini belirterek, kredi şartlarını sağlayan her esnafa 50 bin lira verileceğini açıkladı. Yıldırım “Şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Böyle bir sınırlama olmaz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz. Yani 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız, buraya aktaracağız ve burada vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapacağız” dedi.

SİCİL AFFI BU HAFTA ÇIKIYOR

Sicil affının da bu hafta Meclis’te görüşüleceğini belirten Yıldırım “Hem bankaların verileceği krediler, hem devletin verdiği destekler; bunların hepsinin sağlıklı işlemesi için esnafın sicilinin düzgün olması lazım. Bunun için sicil affı getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sicil affı düzenlemesi bu hafta Meclis’te görüşülecek ve yürürlüğe girecek” dedi. Esnaf ve sanatkarlar için yeni bir imkan getirdiklerini ve toplantının asıl konusunun bu olduğunu belirten Yıldırım, “Ahilik Fonu... Esnafta ahilik geleneği var. Ahilik demek yardımlaşma demek, ahilik demek birlikte çalışma demek ahilik demek ‘ben değil biz’ demek bir olmak beraber olmak. Şimdi bu işi sizler adına yapıyoruz. Ahilik ve Esnaf Fonu kuruyoruz.” diye konuştu. TESK ve TESKOMB bünyesindeki esnaf temsilcisinin yer aldığı oda, birlik ve kuruluşlara teşekkür eden Yıldırım, fon kurulması talebinin esnaf temsilcilerinden geldiğini, kendilerinin de doğru bulduklarını ve kısa bir sürede yasal çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalara değinen Yıldırım, emekli olup iş yeri açanın yüzde 15 prim ödemesine ilişkin uygulamayı kaldırdıklarını anımsattı. Yıldırım, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör olayları nedeniyle zarar gören esnafa, TESKOMB aracılığıyla 50 bin liralık sıfır faizli kredi verildiğini belirtti. Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise “Biz esnafın, üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız” dedi.