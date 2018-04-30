SASKİ'den 4 ilçeye 7 milyonluk atıksu altyapısı

Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinde devam eden kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ercan, 7 milyonluk yatırım ile 4 ilçenin atıksu altyapısını çok daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin atıksu altyapısına yönelik olarak gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye’de kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kurumumuzun tespitleri doğrultusunda 4 ilçemizde 7 milyonluk kanalizasyon altyapısı imalatlarımıza başladık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bu yatırımımız ile 4 ilçemizin atıksu altyapısını çok daha güçlü hale getireceğiz” dedi.

Modern şehirciliğin en önemli gerekliliklerinden birisinin de atıksu altyapısı olduğunu belirten Ercan, “Bizlerde şehrimizin dört bir yanında kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor, atıksuları dünya standartlarında arıtıyoruz. Böylece hem sağlıklı bir çevre için katkı sunuyor, hem de doğal güzelliklerimizi, su kaynaklarımızı koruma altına alıyoruz. Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye’de de 27 kilometrelik kanalizasyon altyapısı inşa ediyoruz. Serdivan Arabacıalanı Mahallesi ve Beşköprü Mahallesi, Erenler Uluyol Caddesi ve Adapazarı 15 Temmuz Caddesi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Yeni başlayan çalışmalarımız ile şu ana kadar toplam 2,5 kilometre kanalizasyon hattının imalatını tamamladık. Çalışmalarımız yine 4 ilçede bulunan birçok bölgede devam edecek. Şehir genelinde de atıksuya ilişkin hazırladığımız projelerle kanalizasyon ağımızı her geçen gün daha da genişletmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.