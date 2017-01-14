Satış rekoru kıran Ağaoğlu 3 milyarlık yatırım planlıyor

Projede aynı yıl içerisinde 936 konut ve ticari ünite satıldı. Ağaoğlu Maslak 1453 satışa çıktığı 2012 yılından bugüne kadar toplam 4 milyar 238 milyon 491 lira ile hasılat rekoru kırdığı açıklandı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Maslak 1453’ü Emlak Konut’un hasılat paylaşımı modeliyle inşa ettiklerini belirterek, “Emlak Konut’un kasasına söz verdiğimizin 3 katı kaynak aktardık. Bu projeyi her fırsatta baltalamak isteyenlerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz kazandık, devlet kazandı, yatırımcımız kazandı, Türkiye kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

YABANCILAR SIRAYA GİRDİ

Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Emlak Konut GYO’dan 1 milyar 100 milyon liralık taahhütle projenin ihalesini aldık. Şu ana kadar 3 milyar liranın üzerinde kazandırdık. Yabancı yatırımcıların ve dünyaca ünlü markaların Maslak 1453’ü seçmesi tesadüf değil. Maslak 1453’te eylül ayından bu yana yaşam başladı. 4 bin 800 konutun yarısından fazlası daire sahiplerine teslim edildi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2 bin dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye’nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017’nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453’te yer kapmak için sıraya girdi.” Ağaoğlu, Türkiye’ye uzun dönem stratejik yatırım yapanların kazançlı çıkacağını kaydetti. Ağaoğlu, Türkiye’nin geleceğine güvenerek şu an yatırım yapmanın fırsat olduğunu gören yabancıların bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

BU YIL 4 YENİ PROJE

“Biz 2017’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yıl içerisinde başlamayı planladığımız 4 projemiz var. Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy. Bu 4 inşaat projesi için 3 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Enerji alanında ise 1 milyar dolar değerindeki yatırımlarımız devam ediyor. Konya Sertavul’da belki de dünyadaki en büyük rüzgar santrali olan projemiz devreye girecek. Şu anda lisans aşamasındayız.”