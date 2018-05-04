Savunma alanında yüzde 18 olan yerlilik oranı, 15 yılda yüzde 70'e; 5,5 milyar dolarlık bütçe ise 60 milyar dolara ulaştı

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı süresinde savunma sanayinde “teknolojik derinlik ve küresel etkinlik” hedefiyle hareket etti. Bu amaç doğrultusundan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet ve İstihbarat birimleri modern teçhizatla donatıldı. Yurt içi savunma sanayi geliştirildi. Yerlileşme ve Millîleşme Oranını yükselterek savunma sanayinde dışa bağımlılık bitme noktasına yaklaştı. AK Parti’nin iktidar olduğu 2002’den itibaren savunma alanında atılan adımlar gurur kaynağı oldu. Savunma sanayinde yüzde 18 olan yerlilik oranı 15 yılda yüzde 70’lere ulaştı. 2002 yılında 5,5 milyar dolar olan savunma projeleri bütçesi, 60 milyar dolara ulaştı.



İHA VE SİHA’LAR GÖZDE



Türkiye’nin gurur projeleri arasında yer alan İnsansız Hava Aracı Sistemi BAYRAKTAR ve ANKA Türk Ordusunun gözü kulağı durumunda. İHA’lar Türkiye’nin sınırlarında 24 saat her tür hava şartlarında uçuş yaparak teröristlerin korkulu rüyası oldu. Akıncı İHA ve İnsansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık çalışmaları ise hızla devam ediyor.



YERLİ HELİKOPTER: ATAK



Dünya çapında kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopterlerinden biri olan Atak Helikopteri’ne ilişkin proje kapsamında ilk etapta 30 adet T-129 ATAK Helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. ATAK’ın abisi olarak nitelendirilen daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip, tasarımı da dahil olmak üzere milli bir helikopter geliştirmek için çalışmalarda başlatıldı. Sikorsky S70i helikopterleri için çalışmalar da yürütülüyor. Kısa zamanda Altay Tankı’nın seri üretimine başlanacak.



FIRTINA 12'DEN VURUYOR



Türk mühendislerince geliştirilen Fırtına obüsleri yüksek isabet oranıyla dikkat çekiyor. İhraç edilmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.



Milli hava savunma kalkanı



Hava savunma kabiliyetini artırmak için Korkut Projesi hayata geçiriliyor. 2019'da seri üretim başlayacak. Alçak ve Orta irtifa Hava Savunma Sistemleri HİSAR-A, HİSAR-O projeleri 2020 ve 2021'de sonuçlanacak.



MEHMETÇİĞE YERLİ TÜFEK



Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet edecek Millî Piyade Tüfeği millî imkânlar dâhilinde tasarlandı ve üretime geçildi. Bugüne kadar 16 binin üzerinde milli piyade tüfeği teslimatı gerçekleştirildi.



MiLLi KANATLAR HAVALANACAK



Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi “HÜRKUŞ” Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi’nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı oldu. Eğitim uçağı ihtiyaçlarına cevaben tamamen özgün olarak tasarlanıp geliştirilen HÜRKUŞ’un silahlandırma faaliyetleri de devam ediyor. İlk uçuşun 2023’te yapılması planlanmakta olan yerli muharip savaş uçağı prototipinin çalışmaları sürüyor. F-16 uçaklarının yerini almak ve yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 3. Seviye olarak ortak olunan proje kapsamında hâlihazırda 30 adedinin siparişi verildi.



Denizlerin üstü ve altı da yerlileşti



MİLGEM kapsamında Heybeliada ve Büyükada donanmadaki yerini alırken Burgazada 2018, Kınalıada 2020 ‘de denize inecek. En büyük gemimiz TCG ANADOLU'nun inşa faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Milli Denizaltı projesinde 6 gemi inşa edilecek. İlk Denizaltı TCG Pirireis’in yapımına 2015'de başladı, 2021'de tamamlanması planlanıyor.



(Akşam)