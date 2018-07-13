Savunma ihracatında tarihi atak

Türkiye savunma sanayiinde tek kalemde en büyük ihracatını yaptı. Türkiye ile Pakistan’a 30 adet T129 ATAK helikopteri satacak. Projenin toplam bedeli 1.5 milyar doları buluyor. Bu rakam savunma sanayiinde bugün itibariyle tek seferde en büyük ihracat özelliği taşıyor. Teslimatı 2-3 yılda yapılacak olan Atak bu özelliğini, yine Pakistan’a teslimatı 5 yıl sonra yapılacak 5 milyar dolarlık 4 adet MİLGEM’e bırakacak.Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ile Pakistan arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. Böylece Türkiye, Pakistan’a Atak helikopteri satışıyla ABD, Rusya ve Fransa’dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4’üncü ülke oldu.

TÜRKİYE ARTIK DÜNYA VİTRİNİNDE

Envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir süre sonra ihracat başarısı yakalayan Atak, bu anlamda diğer taarruz helikopterlerini geride bıraktı. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda ‘şampiyonlar ligi’ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor. İhracatın gerçekleşmesinde Atak helikopterinin üstün özellikleri etkili oldu. Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Türkiye bir süre önce MİLGEM için Pakistan ile dev bir anlaşmaya imza atmıştı. Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini, Türkiye kazanmıştı. Bu proje ise 5 milyar doları buluyor.