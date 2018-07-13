Savunma ihracatında tarihi atak
Savunma sanayiinde ilk rekor ihracat Atak’la yapıldı. Pakistan’a 1.5 milyar dolara 30 adet Atak’ın satışı için imzalar atıldı. Böylece Türkiye taarruz helikopteri ihraç eden 4. ülke oldu.
Türkiye savunma sanayiinde tek kalemde en büyük ihracatını yaptı. Türkiye ile Pakistan’a 30 adet T129 ATAK helikopteri satacak. Projenin toplam bedeli 1.5 milyar doları buluyor. Bu rakam savunma sanayiinde bugün itibariyle tek seferde en büyük ihracat özelliği taşıyor. Teslimatı 2-3 yılda yapılacak olan Atak bu özelliğini, yine Pakistan’a teslimatı 5 yıl sonra yapılacak 5 milyar dolarlık 4 adet MİLGEM’e bırakacak.Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ile Pakistan arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. Böylece Türkiye, Pakistan’a Atak helikopteri satışıyla ABD, Rusya ve Fransa’dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4’üncü ülke oldu.
TÜRKİYE ARTIK DÜNYA VİTRİNİNDE
Envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir süre sonra ihracat başarısı yakalayan Atak, bu anlamda diğer taarruz helikopterlerini geride bıraktı. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda ‘şampiyonlar ligi’ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor. İhracatın gerçekleşmesinde Atak helikopterinin üstün özellikleri etkili oldu. Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Türkiye bir süre önce MİLGEM için Pakistan ile dev bir anlaşmaya imza atmıştı. Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini, Türkiye kazanmıştı. Bu proje ise 5 milyar doları buluyor.
Atak’ın kilometre taşları
2007: Atak helikopterinin geliştirilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.
2008: Program yürürlüğe girdi.
2011: İlk uçuş gerçekleştirildi.
2014: Envanterdeki yerini aldı.
2018: İlk ihracat yapıldı.
Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Cobra envantere girmesinden 14 yıl sonra, Apache 16 yıl sonra, Tiger 12 yıl sonra yurt dışına satılabildi. Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı. Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı. Atak satışı için Pakistan’la görüşmeler 2014 yılında hızlandı. Bu süreçten sonra helikopter ciddi bir test ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Çin, bu süreçte ‘beğenirseniz alırsınız’ yaklaşımıyla 3 helikopter hibe etti. Pakistan’da da zorlu testlere tabi tutulan Atak, Himalayalar’da 14 bin feet yüksekliğe çıktı, çölde 52 derecede uçtu. Testlerin ardından 1-1.5 yıl sonra imzalar atıldı.
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