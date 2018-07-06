Savunma sanayii en büyük ihracatını yaptı

Yerli ve milli savunma silahı ile mühimmat üretiminde atağa kalkan Türkiye, savunma ihracatında da dünyanın en önemli oyuncuları arasına giriyor. Atak helikopteri, Altay tankı, Bayraktar insansız hava aracı ve Kirpi zırhlı aracı gibi dünyanın ilgisini çeken pek çok silah sistemi üreten Türkiye, dost ve kardeş ülke Pakistan ile milyar dolar değerinde en büyük savunma sanayisi ihracı için anlaşmaya vardı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik imzaların atıldığını belirterek, İslamabad’ta önemli bir imza töreninin gerçekleştirildiğini ifade etti.

MİLGEM SINIFI OLACAK

Canikli “Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 4 korvet ihalesi sonuçlandı ve bugün (dün) imzalar atıldı. Bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 korvet inşası ve teslim edilmesi... Anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Korvetlerdeki sistemlerin de yerli olacağına işaret eden Canikli, şunları söyledi: “Bu korvetlerin, MİLGEM sınıfı korvetlerin tasarımı ve inşası yerlileştirilmişti. Çok büyük oranda anahtar teslim ve yerli ürünlerin kullanılacağı dört savaş gemisi inşası olacak. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu aynı zamanda. Bu yönüyle de son derece önemli. Milyar dolarlık bir projedir ve Türkiye olarak ilk defa uluslararası alanda böyle sofistike bir projenin ihalesini üstleniyoruz. Altı ayı aşan bir zamandır müzakereler devam ediyordu, gerçekten çok zorlu ve zahmetli bir müzakere sürecinden sonra görüşmeler tamamlandı ve bugün de imzalandı, imzayı attık” dedi.

15 GÜN SUDA KALIYOR

Pakistan’a 4 korvet ihracıyla ilgili Ravalpindi kentindeki Savunma Üretimi Bakanlığında düzenlenen imza törenine Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk katıldı. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek. 99,56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek.

Pakistan’la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı. İmza töreni öncesinde satışı yapılacak 4 adet korvetle ve anlaşmayla ilgili sunum yapıldı. 2015 yılında başlayan görüşmeler neticesinde ilk alım talebinin 2017’de yapıldığının belirtildiği sunumda satış görüşmelerinin 12 gün sürdüğü ifade edildi.