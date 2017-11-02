Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Yıldırım, Savunma Sanayii Müsteşarlığına gelişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Yıldırım ve beraberindekilerin müsteşarlığa geçmesinin ardından toplantı başladı.

TSK'nın modernizasonu, savunma sanayi alt yapısı ve S-400 ele alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonu ile savunma sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin ele alınacağı toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Savunma Sanayii Müsteşarı Demir de hazır bulundu.

Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin anlaşmanın detaylarının da ele alınması öngörülen toplantıda, müsteşarlık tarafından yürütülen savunma sanayi projeleri ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.