Savunma sanayiinde şeref konuğuyuz

25 ŞİRKET GİDECEK

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, AFED 2018, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Yerli Üretimi Destekleme Genel İdaresinin koordinesinde ve Kral Selman Bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz’in himayelerinde gerçekleştirilecek. Fuar, 25 Şubat-3 Mart’ta ‘Üretimimiz Gücümüzdür’ sloganıyla Riyad Uluslararası Fuar Merkezinde kapılarını açacak. Ulusal ölçekte yapılan AFED, bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla planlandı. Fuara, SSM koordinasyonunda ASELSAN, FNNS, HAVELSAN, OTOKAR ve ROKETSAN’ın da içinde bulunduğu 25 firmayla katılım sağlanacak. AFED ile Suudi Arabistan ve Türkiye savunma sanayi firmaları arasındaki üretim ortaklığı imkanlarının araştırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.