Savunmada bölgenin üretim üssüyüz

Ortadoğu’daki ülkeler yüksek miktarda silah alımı yaparken, Türkiye ise yerli tank, insansız hava aracı ve zırlı personel araçları üreterek bu ülkelere son dönemde önemli miktarda silah satışı yaptı. Böylece silah ithalatı azaldı. Türkiye son dönemde sadece Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini ithal etti.

SUUDİ ARABİSTAN SİLAHLANIYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporuna göre, Ortadoğu ülkelerinin savunma ithalatı geçtiğimiz 10 yıla göre iki katına çıkmış durumda. 2008-2012 dönemi ile 2013-17 dönemleri arasında yapılan askeri ithalat ise yüzde 103 oranında artış gösterdi.

Bu döneminde Ortadoğu’nun en fazla savunma ithalatı nı 14.8 milyar dolar ile Suudi Arabistan yaptı. Onu, 6.5 milyar dolarlık ithalat ile Mısır, 6.3 milyar dolar harcama yapan BAE ve ithalatı 4 milyar doları bulan Irak takip etti. Türkiye’nin bu dönem içerisinde gerçekleştirdiği savunma ithalatı ise 3.5 milyar dolar. 2013-2017 yılları arası savunma ithalatı incelendiğinde, Türkiye’nin 2014 yılı sonunda savunma ithalatını 1 milyar dolar kadar azalttığı görülüyor.

BAĞIMSIZ KALMAK İÇİN

Devletlerin kendi güvenlikleri başkalarından aldıkları savunma unsurları ile sağlanmaya başladıkça talep eden devletler tedarik eden devletlere bağımlı hale geliyor. Türkiye, İsrail ve İran’ın tercih ettiği yerli silah üretimi sonunda devletlerin daha bağımsız olma potansiyelini- artıyor.