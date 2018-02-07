Savunmada yeni yıla hızlı başlangıç yaptık

Türk savunma sanayisi, 2018’le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı. Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.

İSTİHBARAT GÖREVİ

Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak nitelendirilen kamikaze drone’ların envanterdeki sayı ve çeşitliliği artıyor. Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone ALPAGU’nun ardından Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone KARGU da envantere girmeye başladı.

Güvenlik güçlerinin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin arttırılması için Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına KARGU teslimatı gerçekleştirildi. Dağ başındaki gözlem kulesi ve atmaca anlamlarına gelen KARGU, azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip bulunuyor.

FÜZE AVCISI SİSTEM

Türk savunma sanayisi, envantere yeni giren ürünlerin yanı sıra seri üretim sözleşmeleriyle de yeni sorumluluklar üstlendi. Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir kilometre taşı olan 35 milimetre Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi sözleşmesi kapsamında, havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve ‘Füze Avcısı’ unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin seri üretimi başladı. Üretilecek olan sistemler Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek.

FİLOYA 2 YENİ ATAK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin envanterdeki sayısı da artmaya devam ediyor. Geçen yılın sonunda 27 olan ATAK helikopterine, bu yıl geçen kısa sürede 2 helikopter daha eklendi. T129 ATAK helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli imkanlarla tasarlanacak ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi’ne yönelik çalışmalar da devam ediyor.

HÜRKUŞ-B ilk testten geçti

Bu yıl ortasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B’nin ilk test uçuşu da bu dönemde gerçekleştirildi. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından envantere girecek HÜRKUŞ-B, sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. HÜRKUŞ-B’de sayısal kokpit kullanılıyor.

TSK’ya Bursa’dan nano kumaş

Bursa iş dünyasının Türk askeri için nano teknoloji, akıllı ve fonksiyonel tekstiller ve elektronik teknolojilerinin birleştirilerek akıllı ve çok fonksiyonlu askeri kıyafet ve teçhizatların üretimi için harekete geçtiği bildirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BTSO) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Bursalı iş adamlarının kentteki işletmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hangi ihtiyaçlarına cevap verebileceğini belirlemek için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay öncülüğünde bir toplantı yaptığı belirtildi. Burkay, Bursa olarak Türk askeri için nano teknoloji, akıllı ve fonksiyonel tekstiller ve elektronik teknolojilerinin birleştirilerek akıllı ve çok fonksiyonlu askeri kıyafet ve teçhizatların üretimi için harekete geçtiklerini ifade etti. Burkay, “Türk askeri için, kanama sırasında tampon yapan, kalp atışı, stres, vücut ısısı gibi hayati değerleri ölçüp wireless ile merkeze gönderen akıllı tekstillerin ve giysilerin üretimi için kolları sıvadık. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’ni akıllı tekstiller konularında uzmanlaştırmak istiyoruz” dedi.