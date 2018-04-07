Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Savunmaya yeni güç

MKEK, teknoloji odaklı çözümlerle savunma sanayisine yeni yerli ürünler kazandırmaya hazırlanıyor. Ürünlerinde yüzde 92’lik yerlilik oranı yakalayan kurum, mühimmatları ‘akıllı’ hale getiren güdüm sistemlerini kendi imkanlarıyla geliştirip üretecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürünlerinde yüzde 92’lik yerlilik oranı yakalayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) savunma sanayisinde temininde güçlük çekilen ürünlerin yerlileştirilmesi, mevcut yerlilik oranının daha yukarıya çıkarılması için bir dizi çalışma yürütmeye başladı. Buna göre, MKEK’nin önceliklerinden birini güdümlü mühimmat sistemlerinin üretilmesi oluşturuyor. Halen çok çeşitli mühimmatların üretimini gerçekleştiren kurum, bunları ‘akıllı’ hale getiren güdüm sistemleri için yatırım yapacak. Kurum, önümüzdeki dönemde ürettiği mühimmatların güdüm kitlerini de kendi imkanlarıyla geliştirip üretecek.

YENİ ATIŞ SİSTEMLERİ

MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerinde de üretici olmaya hazırlanıyor. Çeşitli silah sistemleri üreten ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MKEK, bunların otomasyonuna ve elektronik kontrollerine yönelik tedarik yoluna gidiyor. Kurum bu ürün ve sistemlere ilişkin ihtiyaçları kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor. 

KRİTİK ÜRÜNLER

MKEK, yurt dışından temin edilirken zaman zaman güçlükler çıkarılan kimyasallara yönelik de tedbirler alıyor. Bu konudaki dışa bağımlılığa son vermek amacıyla ihtiyaç duyulan kimyasalları kendi imkanlarıyla üretmek için çalışmalar yürüten kurum, TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliğiyle geliştirilen çeşitli patlayıcı maddelerin seri üretimine yönelik hat kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Askeri araçlara elektrikli motor

MKEK, savunma sanayiinin kara araçlarında kullanılabilecek yerli motorların geliştirilmesi için de kolları sıvadı. Hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik proje başlarken, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine yönelik ihale süreci devam ediyor. MKEK ise bu çalışmalardan farklı olarak askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AFAD binası içinde otobüs yangını

AFAD binası içinde otobüs yangını

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

Google Earth ile kayıp medeniyet Atlantis mi bulundu?

Google Earth ile kayıp medeniyet Atlantis mi bulundu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA