Savunmaya yeni güç

Ürünlerinde yüzde 92’lik yerlilik oranı yakalayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) savunma sanayisinde temininde güçlük çekilen ürünlerin yerlileştirilmesi, mevcut yerlilik oranının daha yukarıya çıkarılması için bir dizi çalışma yürütmeye başladı. Buna göre, MKEK’nin önceliklerinden birini güdümlü mühimmat sistemlerinin üretilmesi oluşturuyor. Halen çok çeşitli mühimmatların üretimini gerçekleştiren kurum, bunları ‘akıllı’ hale getiren güdüm sistemleri için yatırım yapacak. Kurum, önümüzdeki dönemde ürettiği mühimmatların güdüm kitlerini de kendi imkanlarıyla geliştirip üretecek.

YENİ ATIŞ SİSTEMLERİ

MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerinde de üretici olmaya hazırlanıyor. Çeşitli silah sistemleri üreten ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MKEK, bunların otomasyonuna ve elektronik kontrollerine yönelik tedarik yoluna gidiyor. Kurum bu ürün ve sistemlere ilişkin ihtiyaçları kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor.

KRİTİK ÜRÜNLER

MKEK, yurt dışından temin edilirken zaman zaman güçlükler çıkarılan kimyasallara yönelik de tedbirler alıyor. Bu konudaki dışa bağımlılığa son vermek amacıyla ihtiyaç duyulan kimyasalları kendi imkanlarıyla üretmek için çalışmalar yürüten kurum, TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliğiyle geliştirilen çeşitli patlayıcı maddelerin seri üretimine yönelik hat kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Askeri araçlara elektrikli motor

MKEK, savunma sanayiinin kara araçlarında kullanılabilecek yerli motorların geliştirilmesi için de kolları sıvadı. Hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik proje başlarken, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine yönelik ihale süreci devam ediyor. MKEK ise bu çalışmalardan farklı olarak askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor.