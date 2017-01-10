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Sebze-meyve fiyatı spekülasyonla arttı

Sebze ve meyvede yaşanan fiyat artışının kar yağışından ötürü değil spekülasyonlar nedeniyle arttığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken “Son günlerde bilhassa sebze fiyatlarının yüksek seyretmesinin dar gelirli vatandaşları zorlamaktadır.

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Çoğu insan pazardan boş dönmektedir. Üretici de tüketici de fiyatlardan şikâyetçi. Tarlada 1’se, vatandaşa 5’e satılıyor. Zincirler malı tarladan kapatıp, istediği fiyata satıyor. Havaların soğumasını bahane ederek fiyatları yükselten spekülatörleri de unutmamalıyız” dedi. 

TARLADA 1 TEZGAHTA 5 TL 

Yılbaşından beri etkili olan soğuk havanın üretici ve tüketiciyi üzdüğünü anlatan Palandöken «Üreticimiz kar ve soğuk sebebiyle hasat yapmakta gecikti. Ürün yetişme süresi uzadı. Bireysel olarak üretici malını getiremiyor. Şimdi halde domates 2.5-3 lira arasında, patlıcan 3- 3.5 lira arasında, biberler 3.5-4 lira civarında, salatalık ise 1.5-2 lira civarında ama zincirlerin malı tarlada kaça kapattığını bilmiyoruz. Piyasaya hakim durumdalar. Tarlada 1’e alınan tüketiciye 5’e ulaşıyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici memnun değil, ancak havaların düzelmesi ile piyasalar düzelecek ve artan fiyatlar sebebiyle enflasyonda aşağı inecektir” diye konuştu.

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