Seçim bitti, yatırımlar hızlandı

ELiF HOLDiNG’E YABANCI FON ORTAK OLDU

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yılsonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı. Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif Holding’te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. Bu işlemde Elif’e SAS Kurumsal Finans tarafından danışmanlık verildi. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

1.400 ÇALIŞANI VAR

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini vurguladı. Turkven yöneticilerinden Aksel Şahin de Elif’in 1.400 çalışanı bulunduğunu söyledi. Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargilise “Ortaklıkla birlikte küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam” diye konuştu.

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