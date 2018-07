Seçim bitti, yatırımlar hızlandı

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yılsonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı. Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif Holding’te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. Bu işlemde Elif’e SAS Kurumsal Finans tarafından danışmanlık verildi. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

1.400 ÇALIŞANI VAR

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini vurguladı. Turkven yöneticilerinden Aksel Şahin de Elif’in 1.400 çalışanı bulunduğunu söyledi. Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargilise “Ortaklıkla birlikte küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Hilton yeni markasıyla Bodrum’a geldi

Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection resort otelini açmak üzere BESA Grup ile anlaştı. Anlaşmaya ilişkin imzalar dün İstanbul’da atıldı. Toplam 85 odalı otel, Bodrum’un Ege sahilindeki en özel koylarından Küçükbük’te bulunan BESA Grup’a ait The BO Viera yatırımının bir parçası olacak. Curio Collection by Hilton, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın en seçkin 18 destinasyonunda, her biri özenle tasarlanmış 67 otelden oluşuyor. Curio Collection by Hilton markası Türkiye’de ilk kez ‘The BO Vue’ ile Bodrum’da yaşam bulacak. Otelin 2021 yılında ilk misafirlerini ağırlaması bekleniyor.

Hilton MENA Bölgesi İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser “Türkiye’nin St. Tropez’i diye anılan Bodrum, seçkin otellere, restoranlara ve beach club’lara ev sahipliği yapıyor. Farklı bir konaklama deneyimi tasarlamayı ve geliştirmeyi taahhüt eden yatırımcıyla birlikte çalışıyor, misafirlerin sürekli gelişen bu gözde destinasyonda en iyi deneyimi yaşamasını amaçlıyoruz” dedi.

DEĞER KATACAK

BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ise “The BO Viera projesi ile büyük bir hayalimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi, dünyanın da en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum’un değerine değer katacak ‘The BO Vue’, Türkiye’de ilk kez hayata geçiriyor. ‘The BO Vue’, gerçek bir unutulmaz konaklama deneyimi arayan meraklı gezginlerin Bodrum’daki vazgeçilmez adresi olacağından eminim. Değerli Hilton yöneticilerine, bu lüks markayı Türkiye’ye getirmek için BESA Grup’u tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ise “Hilton marka ve standartlarının korunacağı “The BO Vue” otelimizile Curio Collection by Hilton’un, sahip olduğu elit konseptle gerek Bodrum’a gerek turizm sektörümüze çok değerli katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.

VAZGEÇİLMEZ ADRES

Efe Bezci “Hilton’un Türkiye’ye ilk kez verdiği markası Curio Collection by Hilton için BESA Grup yatırımını ve güvencesini seçmesinden onur duyuyoruz. ‘The BO Vue’, vazgeçilmez bir adres olacak. Geleceğe atılan temellerin sağlamlığını gösteren bu iş birliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.