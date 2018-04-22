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Seçim rüzgarıyla borsa gözünü zirveye dikti

Erken seçim kararıyla piyasalarla olumlu hava esmeye başladı. Geçen haftayı şubat ayından bu yana ilk kez yükselişle kapatan BİST’in yeni rekorlara gebe olduğunu belirten analistler, endeksin 121 bin üzerini zorlayacağını söyledi.

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Borsa İstanbul’da, erken seçim  kararının ardından güçlenen alımlar, BIST 100 endeksinin 4 hafta süren düşüşünü  sonlandırarak yükselişe geçmesini sağladı. BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 1.2 değer kazanarak, 12 Şubat haftasından bu  yana ilk kez yüzde 1’in üzerinde yükseliş kaydetti. Endeks, 109.861 puandan  başladığı haftada en düşük 107.439 puanı görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararını açıklaması sonrası yükselişe geçerek  112.406 puana kadar çıktı. Analistler, Türkiye’nin ekonomisi ve piyasalarının, sağlam temeller  üzerine oturmuş, dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, seçimlerin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini kaydetti. Siyaseten sağlanacak yenilenme ve sistem değişikliğinin getireceği  dinamizmin, yurt içi piyasaları olumlu etkilediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Endeksin 112.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda  yeni hedeflerinin sırasıyla 118.500 puan ve 121.532 zirvesi olacağına değinen  analistler, olası düşüşlerde ise 110.000 puanın destek konumuna gelebileceğini  ifade etti.

SEÇİM ÖNCESİ HEP POZİTİF

Son 3 senedir gerçekleştirilen seçimlerden önceki iki ay içinde Borsa  İstanbul pay piyasalarının seyrine bakıldığında genel olarak yükseliş eğiliminin  öne çıktığı görülüyor. 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden  iki ay önce yükselişe geçen ve yaklaşık yüzde 9 değer kazanan BIST 100 endeksi,  seçime haftalar kala kazançlarını geri vermişti. Genel seçime iki ay kala yükselişe geçen  endeks, yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Anayasa değişikliği referandumunda, borsa yüzde 2 değer kazanmıştı.

YURT DIŞI GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, yurt içinde yapılması planlanan seçimin gündemin ilk  sırasına yerleştiğini, ancak yurt dışındaki önemli haber ve veri akışının da  küresel risk iştahı üzerinden piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını  ifade etti. 24 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan seçime kadar başlıca merkez bankalarının 10 adet para politikası toplantısının takip edileceğine dikkati  çeken analistler, yılın ilk çeyrek bilançoları ve ticaret savaşına ilişkin  gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Nisan ve 7 Haziran›da  gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının önemi,  enflasyondaki katılık nedeniyle artarken,FED’in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıları da gerçekleştirecek.

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