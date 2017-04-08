Seferberlikle 154 bin kişi inşaatlarda iş başı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Şubat’ta başlatılan ‘istihdam seferberliği’nde en büyük katkı inşaat sektöründen geldi. Yeni projeler ve kampanyaların da etkisiyle hareketlenen sektör, bu süreçte 154 bin kişiye ek istihdam sağladı.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sur Yapı’nın patronu Altan Elmas, gazetecilerle yaptığı ilk sohbet toplantısında derneğin hedeflerini anlattı. Elmas “Sektör olarak 2017 ilk çeyrek sonunda 154 bin ilave istihdam ile en çok istihdam sağlayan sektör olduk. Buradan da anlaşılacağı gibi biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur. Sektör olarak Türkiye için önemimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Sanayi çarklarının yüzde 30’u bizim üretimimizle dönüyor. Söz konusu rakamlar büyük fedakarlıkların sonucu ortaya çıkıyor” dedi.

GÜNDEM KENTSEL DÖNÜŞÜM

KONUTDER’in gelecekteki gündem konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Elmas, şöyle konuştu: “2017 yılı ile birlikte önümüzdeki 20 yıl gündemimiz kentsel dönüşüm olmalı. Türkiye’de dönüştürülmeyi bekleyen 6.5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Yasanın çıkışı ile birlikte geçmiş beş yılda yaklaşık yılda 100 bin konut dönüştürüldü. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli. Öte yandan sektörün finansal derinliğini artıracak gayrimenkul fonu, gayrimenkul sertifikası ve sukuk faaliyetleri gibi birçok konu hakkında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

SERTİFİKAYA DESTEK

KONUTDER olarak gayrimenkul sertifikasını destekliyoruz. Ancak yeni düzenlemeler ile gayrimenkul sertifikasının bir menkul kıymet gibi değerlendirilmesi için SPK ile birlikte çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi. Yabancıya konut satışını yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Altan Elmas “1.5-2 milyar dolar seviyesinde olan yabancıya satış rakamları mütekabiliyet yasası ile birlikte 4.5 milyar dolara yükseldi. KONUTDER olarak önümüzdeki süreçte yabancıya satış konusuna eğilerek çalışmalar ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Maliye Bakanlığımızın verdiği yeni teknik uygulamalar ile de gelecek 5 yılda hedefimiz yılda 10 milyar dolar seviyesine çıkmak” dedi.