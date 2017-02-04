Seğmen tam otomasyonlu yeni bal fabrikasını açtı

Bir aile şirketi olarak uzun yıllar gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Seğmen, Ankara, 1.Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut 16 bin metrekare üzerinde, 10 bin ton kapasiteli reçel, bal, aseptik mamüller üretim tesisine ilave, yine aynı sanayi bölgesinde, 32 bin metrekare arazi üzerinde kurulu 15 bin metrekarelik üretim alanında 20 bin ton kapasiteli yeni bal tesisini faaliyete geçirdi.

MÜHENDİS KONTROLÜNDE

Yılların üretim tecrübesini, son teknoloji ile birleştirerek kurduğu yeni tesisinde iki bal pastörize hattı kuran Seğmen, bal ön hazırlama sistemini de otomasyonlu hale getirdi. Üretim hatları sonuna kurulan robot sistemleri ile de tüm üretim ve ambalajlama hatları otomasyonlu hale getirildi. Müstahsilden doğrudan alınan balların tüm analizleri, tesislere girmeden, bununla ilgili kurulan yeni laboratuvarda uzman mühendisler tarafından yapılır. Üretim hatlarından ve hat sonlarından alınan numuneler de yine uzman mühendisler tarafından kalite kontrolünden geçirilir. Örnek bir tesisi faaliyete geçiren Seğmen, yurt içindeki başarısını, Uzak Doğu, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Amerika’ya yaptığı ihracat ile geliştiriyor.