Şehircilik Şûrası Beştepe’de toplanıyor

Şehircilik Şûrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe'de sekiz yıl aradan sonra toplanacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehircilik vizyonu üzerinde Türkiye'nin ortak aklının canlandırılması ve "kimlikli şehirler" için çalışılması talimatı vereceği öğrenildi. Şûrada Türkiye'nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı, toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum, güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları sorunsal alanlar olarak ele alınacak. Şehirciliğin gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beştepe'de "Şehircilikte Yeni Vizyon" temasıyla Şehircilik Şûrası'nı da toplayacak. Şehircilik Şûrası'nda tarihsel birikim, toplumsal hassasiyetler ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından masaya yatırılacak.

İNSAN ODAKLI ŞEHİRLER

Şûrada Türkiye'nin insan odaklı şehirleşme vizyonu değişen koşullar çerçevesinde yeniden belirlenecek. Dört ana komisyonda çalışmalarını yürütecek şûranın gündem konuları "Şehirlerimizde kimlik, planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, şehirleşme, göç ve uyum, şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolü" olarak belirlendi.