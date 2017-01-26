Şehircilik Şûrası yol gösterici olacak

Bu bizim için yol gösterici olacak” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Şehircilik Şûrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün başlıyor. Ana teması ‘Şehircilikte Yeni Vizyon’ olan ve 3 ay sürecek olan şûra, 4 ana komisyonda çalışmalarını yürütecek. Şehircilik Şûrası’nın ana başlıklarını ise Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü konuları oluşturacak. Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasında 5 yıllık süreçte uygulamalarda karşılaşılan sorunları, sıkıntıları, yanlışları aşabilecek bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, şûrada ele alınacak konulardan ilkinin, kentsel dönüşümde aktif rol oynayan paydaşları bir araya getirerek, ‘Bu işi daha hızlı, daha doğru nasıl yaparız’ noktasında fikir yürütülmesi, ‘Nerelerde tıkandık’ bunların konuşulması ve bir formül üretilmesi olduğunu kaydetti.