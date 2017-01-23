Şehirlere kimlik, göç sorununa önlem

Ana teması ‘Şehircilikte Yeni Vizyon’ olan şura dört ana komisyonda çalışmalarını yürütecek. Komisyonların gündem konuları ise şöyle: Şehirlerimizde Kimlik Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Şehircilik Şurası ile insanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılıyor” diye konuştu.

MEDENİYET VE KÜLTÜR

Şehircilik Şurası’na, saygın akademisyenler, bürokratlar ve uzmanlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını belirten Bakan Mehmet Özhaseki “Bakanlığımızın görev alanına giren konulara ilişkin durum tespitleri ve incelemeler yapılacak, sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, çözüm önerileri sunulacak. İnsan odaklı şehirleşme vizyonu değişen koşullar çerçevesinde yeniden belirlenecek. Medeniyetimizin ve geleneksel kültürümüzün sürdürülebilmesi için, doğal ve tarihi dokunun korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için yeni bir anlayış ortaya çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.