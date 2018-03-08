‘Şeker fabrikalarında işçi çıkarma olmayacak’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özelleştirme programına alınan 14 şeker fabrikasında işçi çıkarmanın olmayacağını söyledi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi VetAnka Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği ‘5. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma’ etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba şeker sektöründeki 8 özel fabrikanın 1 milyon tonluk üretim yaptığını, Türkşeker’e bağlı 25 fabrikanın ise 1 milyon 400 bin ton üretim gerçekleştirdiğini belirterek, “14’ü özelleştirildiğinde, stratejik olarak 11’i elimizde kaldığında, bu özelleştirmenin faydası vardır, zararı yoktur. Çünkü 14’ünün çok fazla şeker üreteceğine ben inanıyorum. Esasında hekim olarak şekerin tümüne karşıyım ama NBŞ’ye daha fazla karşıyım. Bizim şeker pancarından daha fazla şeker üretmemiz demek NBŞ’nin yerine şeker pancarından üretilen şekerin geçmesi, daha ucuza mal olması, Avrupa ile daha rahat yarışabilmemiz anlamına gelir. Bu bağlamda buna sıcak bakıyorum, anormal olarak görmüyorum “ diye konuştu.

HAKLAR BAKİ KALACAK

Amacın sadece fabrika özelleştirmeleri olduğuna işaret eden Fakıbaba, arsalarının satılmayacağını vurguladı. Fakıbaba, vatandaşın bu konuda yanlış bir algısı olduğunu belirterek, “Sanki orada bulunan tüm alanlar özelleştiriliyor, oralara farklı binalar yapılacak, imara açılacak algısı var. Böyle bir şey varsa ben de buna karşıyım ama sadece daha fazla şeker üretmek adına özelleştiriliyorsa ki zaten öyle oluyor, bu özelleştirmenin yanındayım” dedi. Söz konusu özelleştirmede kesinlikle işçi çıkarma olmayacağını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti: “İşçi arkadaşlarımızın bütün hakları baki kalacak, hiçbir işçinin hakkı zayi olmayacak.” Bakan Fakıbaba, bir başka soru üzerine de nişasta bazlı şeken kotasının artmasının söz konusu olmadığını bildirdi.