Şekerde çiftçiye üretim sözü

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, önceki gün Çorum’da şeker mitingi yaparak ‘sattırmayacağız’ diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Yozgat’ta soruları yanıtlayan Bozdağ, şeker pancarında kotaların azaltılmasının söz konusu olmadğıın belirterek “Alım kotasını kullanmayan bir fabrikanın kotası iptal edilecek, Hazine’ye geçecek ve o kota yine başka fabrikalara verilecektir. Çiftçilerimiz, pancar üreticisi çiftçilerimiz bugüne kadar ne kadar pancar ekimi yapıyorsa yarın da o kadar ekmeye devam edecektir. Pancar üretim alanlarında bir daralma olmayacaktır” dedi.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Bozdağ “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin de devletimizin de pancar üreticimizin de fabrikada çalışan işçilerimizin de yararınadır. Şu anda işçilerin herhangi birisinin kaybı yok, tamamı 4B kapsamında kamuya geçiriliyorlar ve devlet garantisinde işlerine devam edecekler. Fabrikalar çalışmaya, 5 yıl süreyle devam edecek, ondan sonra da çalışacaklarını düşünüyoruz. Çünkü ortaya konan rakamları gördüğünüzde bu fabrikaların çalışacağı çok aşikardır. Çalışma garantisi vardır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Grup Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ‘Anlaştılar, nişasta bazlı şekerin kotasını artıracaklar, gizli kapılar ardından pazarlık yaptılar’ dediğini hatırlatan Bekir Bozdağ, “Biz, nişasta bazlı şekerin kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e çeken adımı attık. Hani ‘nişasta bazlı şeker üreticilerini kolluyordu, çiftçiyi kollamıyordu?’ Bu tamamen kamuoyunu aldatmaya, insanlarımızı hükümetimizin aleyhine döndürmeye dönük bir yalandan ibaretti” diye konuştu.

Cuma günkü ihalede Bor Fabrikası’na en yüksek fiyatı 335 milyon lirayla Doğuş Çay, Kırşehir Fabrikası’na ise 330 milyon lirayla Tutgu Gıda verdi.

Satış ihaleleri şeffaf

Bor ve Kırşehir fabrikalarının satıldığını hatırlatan Bozdağ “Tahmini bedellerin çok çok üzerinde satılmıştır. Satış şeffaf yapılmaktadır, canlı yayında verilmektedir. Herkesin gözü önünde kim en yüksek rakamı verirse onlar bunu almaktadır ve milletin hakkı, hukuku son kuruşuna kadar korunmaktadır. Bundan sonra da aynı şeye devam edeceğiz. Onlar bildiklerini tekrar etmeye devam etsinler, biz de bildiğimizi yapmaya, milletin hayrına olan şeyleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Bozdağ “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır, milletimizin hayrına olan bu adımı başarılı bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.