Bakan Elvan ayrıntıları açıkladı: Sektör odaklı yol haritası hazır

Hükümet, ekonominin üç yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) ve 11'inci Kalkınma Planı'nda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Eylülde açıklanacak planda ilk kez aralarında "petrokimya, sağlık endüstrisi, yazılım, turizm ve savunma sanayisinin" bulunduğu 5 sektöre odaklı bir yatırım, dönüşüm programı hazırlandı. İthalat yoluyla karşılanan hammadde ve araçların yurtiçinde üretimi konusunda radikal tedbirler alınıyor.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, radikal değişikliklerin ayrıntılarını anlattı.

BEŞ SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM: OVP çalışmalarına erken başladık. Muhtemelen eylül ayı içinde açıklayacağız. Daha çok daha spesifik alanlara yoğunlaşacağız. Petrokimya gibi ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşıladığımız hammadde, ara mamul veya mamul maddeler var. İthalatımızı daha da aşağı çekecek, yurtiçinde üretimini sağlayıcı somut bazı tedbirlerimiz olacak. Bu tür alanlarda ciddi yatırımlara ihtiyacımız var. Sağlık endüstrisi, yazılım, turizm ve bir dönüşüm programının uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer öncelikli konumuz da savunma sanayisinde yerli üretimin artırılması.

AÇIK KODLU YAZILIMA ÖZEL DESTEK: Yazılım da çok yoğun ithalat yaptığımız, hazır paket programların geldiği, sıkıntıyla karşılaştığınızda, değişiklik istediğinizde çok yüksek meblağlar ödediğiniz bir alan. Açık kaynak kodlu yazılımların Türkiye'de desteklenmesi gerekiyor. Yerli bir firma kodları yazabilecek. Bu yazılımı kullanan ilgili kurum gerektiğinde yazılımda kendi istediği değişiklikleri yapabilecek. Yazılım birçok ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri.

BÜYÜME, İSTİHDAM ODAKLI: Program geçmişe göre biraz farklılık içerecek. Makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermayenin ve katma değeri yüksek üretimin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kurumsal kalitenin artırılması gibi büyüme ve istihdamı artırıcı temel alanlara yoğunlaşacağız. Bu çerçevede hazırlıyoruz.

PETROKİMYADA İLAVE TESİSLER

Petrokimya alanında ilave tesislere ihtiyaç var. Pek çok petrokimya ürününü ithal ediyoruz. Yaklaşık 11 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithalatımız var. Şu anda faaliyette olan petrokimya firması iç talebi karşılamada yetersiz. Örneğin Singapur'da petrol üretilmiyor ancak bu ülke petrolü ve doğalgazı alıyor, işliyor. 1 birime aldığı hammaddenin işlenmişini 15-20 katına satıyor. Biz de petrokimya ithalatı için yüksek meblağlar ödüyoruz. Yeni OVP cari açığı azaltıcı tedbirleri içerecek.

FAİZ BEL BÜKÜYOR

Faizler hem yatırımcının belini büküyor hem de Türkiye'nin büyümesi, gelişmesinin önünde önemli engel. Faizlerin aşağıya çekilmesini hepimiz arzu ediyoruz. Bu konuda tüm kurumlarımız son derece hassas. Aralık 2017'den itibaren enflasyonda güçlü bir düşüş eğilimi görüleceğini öngörmekteyiz. Bu düşüş, ocak-şubat aylarında devam edecek. Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarının da aşağıya doğru inmeye başladığını görebileceğiz. 2018 Şubat ayı sonu itibariyle enflasyonda yüzde 7 bandında olacağız.

YENİ SİSTEMDE KAMU YÖNETİMİ

11'İNCİ Kalkınma Planı'nda çalışmalara başladık. Hem özel ihtisas komisyonları hem de çalışma gruplarını yeni alanlarda da oluşturuyoruz. Örneğin yeni hükümet sisteminde kamu yönetimi nasıl olmalıdır? Bununla ilgili bir çalışma grubumuz var. Kalkınmanın finansmanı nasıl ve ne şekilde olmalı? İnternet girişimciliği konusunda neler yapmamız gerekiyor, bu alanlardaki eksiklerimiz nelerdir? Kadının kalkınmadaki rolü nedir, ne olmalıdır gibi yeni özel ihtisas komisyonu ve çalışma grupları öngördük. İnşallah 2018 yılı haziran ayına kadar bu çalışmaları tamamlayacağız. Yeni hükümet sistemiyle uyumlu bir kalkınma planı olacak.

BÜYÜK ARAÇ ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İş dünyasının talep ettiği ve mevcut işgücü niteliği konusunda yaşanan uyuşmazlığa dikkat çeken Elvan, bunu giderici tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi. Açık iş pozisyonlarının yüzde 7 civarında olduğunu belirten Elvan, şöyle devam etti: "Hangi alanlarda eksikliğimiz varsa, iş dünyasının talepleri hangi yöndeyse, eğitim programlarıyla ve verdiğimiz istihdam destekleriyle bu açıkları kapatmayı hedefliyoruz. CNC ve iş makinesi operatörü bulmakta zorluk çekiliyor. Yeni Havaalanı'nın yüklenicileri 'Büyük araç şoförü bulmakta sıkıntı çekiyoruz' diyor. Kaynakçılık gibi alanlarda işgücü ihtiyacı var. İş dünyası istediği nitelikte işgücü bulamıyor." (Sabah)